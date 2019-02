Il saluto al comandante della Polizia locale di Guglionesi, Sandro Di Giuseppe in pensione

GUGLIONESI. Fino a lunedì scorso è stato il comandante della Polizia municipale di Guglionesi, Sandro Di Giuseppe da ieri è in meritata pensione.

Per lui è giunto un messaggio davvero speciale, che ne ripercorre la professionalità e la carriera, avviata ad Alessandria e terminata a Guglionesi.

“Da ex agente del 58° corso di guardie di pubblica sicurezza ad Alessandria a comandante della Polizia locale di Guglionesi.

Da che abbiamo memoria ti abbiamo visto indossare sempre la divisa con rispetto e dedizione, mantenendo sempre la capacità di essere lucido e critico quando era necessario, hai saputo mantenere l'equilibrio in tutti questi anni,in questo lavoro così difficile con tutti i pro e i contro che la “Professione” comporta. Andando via porti nel tuo cuore anche i tuoi colleghi anche quelli che non ci sono più e con cui hai diviso momenti di sensibilità, di gratitudine, di preoccupazioni.

Hai avuto tante persone che hanno apprezzato il tuo lavoro ma anche tante che lo hanno ingiustamente criticato ma tu non hai mai perso la tua dignità ed i tuoi valori. Hai lasciato il lavoro con passo felpato tanto che molti hanno chiamato con sorpresa per avere tue notizie! Hai dato il massimo impegno al tuo lavoro, hai dato tanti consigli per aiutare specie chi si trovasse in difficoltà, hai saputo giustificare chi con errori di valutazione veniva schiacciato dai meccanismi della “sua” giustizia che non sempre è stata giusta e troppo spesso, amministrata male... è pur vero che gli uomini non sono perfetti ma tu hai sempre sostenuto che come credente,dovevi rendere conto del tuo operato a Dio ed alla tua coscienza! E' per questo che ti siamo grati ed onorati.

Ti facciamo tanti auguri affinché possa dedicare tanto tempo ai tuoi cari e coltivare i tuoi affetti che troppo spesso, in tutti questi anni nel massimo impegno legato al tuo lavoro, hai dovuto sacrificare!

Con profonda stima I tuoi amici».