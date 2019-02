TERMOLI. Nuovo progetto per Giuseppe Barile, il regista chieutino (ma nato a Termoli nel 1988), del film documentario “Bukura – la corsa per la gloria”. Reduce da un importante esperienza d’oltralpe, (il film ha partecipato al Festival Avanti – film italien contemporain a Barcelonnette Francia), il giovane regista, si è messo subito al lavoro per un altro documentario, dalla tematica molto diversa. Questa volta il tema riguarda una delle pagine di storia sociale più drammatiche di tutta Europa: i “bambini di Bucarest”.

Il lavoro è ancora in fase di produzione, in questi giorni infatti, Giuseppe Barile si trova proprio a Bucarest per ultimare le riprese. Partiamo dal contesto storico, per sapere di cosa si tratta. Nel 1966, con il decreto n°770, il dittatore comunista Nicolae Ceausescu, vietò la pratica clinica dell’aborto, rendendolo possibile solo in alcuni rarissimi casi. Tale decreto rendeva illegale anche l’uso di contraccettivi, aumentando di fatto il livello di fertilità medio della popolazione. Non è inusuale, che una dittatura attui politiche demografiche estreme, al fine di aumentare il numero della popolazione, e quindi di una presunta forza lavoro. Però le previsioni a lungo termine furono del tutto errate, e, l’improvviso aumento delle nascite direttamente proporzionale all’altissimo numero di aborti clandestini, portò ad uno squilibrio di risorse pro-capite.

Questa scellerata politica sulle nascite, si inasprì in maniera così grave, da arrivare ad istituire un corpo di “polizia sanitaria”, che aveva il compito di scovare le donne in stato di gravidanza e monitorarle fino al parto. In un’intervista, lo stesso Ceausescu affermò con fierezza: “il feto è proprietà dello Stato”. Si calcola che in quegli anni furono circa 170.000 i bambini affidati allo Stato e distribuiti in strutture, dislocate in località remote, e lasciati in condizioni igienico- sanitarie pessime. Solo nel 1989, dopo la caduta del comunismo in Romania, il decreto venne abolito e venne ripristinato il diritto all’aborto. Dopo la caduta del dittatore la situazione non migliorò, moltissimi bambini, attirati dalla grande città, confluirono a Bucarest, capitale della Romania.

Qui i bambini cominciarono ad organizzarsi in gruppi di sopravvivenza. Tanti bambini trovarono rifugio nei canali del sistema fognario della città, al limite della condizione umana, ma caldi rispetto alle freddi notti invernali. All’interno dei canali, questi bambini, cominciarono a fare uso di sostanze utili a placare i dolori della vita di strada. Uno su tutti è l’ “Aurolac”; trattasi di un solvente per ferro, molto economico, le cui esalazioni sono capaci di portare l’individuo in uno stato catatonico e di dissociazione quasi totale della realtà.All’Aurolac si aggiunse l’eroina, aumentando il disagio e il degrado di queste anime sfortunate. Il numero così elevato di bambini in strada, aveva attirato le manìe di criminali, provenienti da diversi paesi europei e non. La situazione oggi è migliorata ma non risolta. Molti bambini ed adulti sono stati recuperati dai servizi sociali, tanti però sono ancora in strada, o in qualche canale non ancora chiuso dalla polizia. Lo scopo principale del documentario è, innanzitutto quello di informare, ma anche far si che non cali il livello di attenzione su questa drammatica vicenda. Attualmente, dopo il grande risalto mediatico avuto in passato, si parla sempre molto meno del problema dei “bambini di Bucarest”. I numeri sono calati, ma il fenomeno non si è fermato ed il rischio è quello di ritenere la questione ormai chiusa. Il titolo del documentario e la sua diffusione, saranno resi noti alla fine della produzione.