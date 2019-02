Sanità, le pasionarie bussano di nuovo all'uscio dei Commissari

LARINO. Questa mattina, una delegazione del comitato Basso Molise per il Bene Comune si è recata a Campobasso con diverse auto e relativi autisti. «Abbiamo assistito nei giorni scorsi a feroci critiche mosse ai commissari per la loro richiesta alla Regione di avere disponibilità di un'auto con autista. Una richiesta del tutto legittima per i commissari, che non conoscono la regione, e che intendono visitare i presidi sanitari e verificare i tempi di percorrenza tra i vari comuni e i pronto soccorso, così come richiesto anche da questo comitato.

Abbiamo quindi oggi offerto al dott. Giustini e alla dott.ssa Grossi, la nostra completa e gratuita disponibilità per essere guide ed accompagnatori dei loro tour esplorativo. Abbiamo sperato che oggi potessero liberarsi e venire con noi per visitare il Vietri, ma così non è stato. Il comitato è stato comunque ricevuto dal dott. Giustini che ci ha garantito una sua imminente visita al nosocomio frentano e al basso Molise.

Il commissario ci ha anche confidato che mai la struttura Commissariale ha fatto richiesta di un'auto " blu" e che la vicenda è stata oltremodo e ingiustificatamente ingigantita. Noi abbiamo l'impressione che ci siano forze che stanno tentato di denigrare coloro che sono stati chiamati a risolvere gli annosi problemi della regione, vengono attribuiti ai commissari scelte e decisione non comprovate e supportate da determine e delibere. C'è chi cova risentimento e frustrazione, ma questo di certo non può essere riversato su tecnici incaricati di garantire a tutti i cittadini molisani il diritto costituzionale alla salute. Noi aspettiamo la visita dei commissari in questa area di regione dimenticata dalle istituzioni, li accoglieremo con la cordialità, la generosità, e la convivialità, tipica della gente molisana».