Polizia locale, arrivano i gradi di maggiore e capitano a Persich e Cappella

TERMOLI. Arrivano anche i gradi di maggiore e capitano ai vertici della Polizia locale di Termoli.

Con determina dirigenziale n. 5 del 03/01/2019 sono state affidate le funzioni di comandante del settore Polizia Municipale, per il coordinamento operativo del comando al dottor Antonio Persich e le funzioni di vice comandante al dottor Pietro Cappella, entrambi inquadrati in categoria D.

Visto il vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Termoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2007, il quale all'articolo 8 definisce la struttura gerarchica del corpo di Polizia Locale secondo i seguenti gradi: il Comandante - equipollente alla qualifica funzionale di Dirigente di settore o di Alta professionalità responsabile del Corpo; in relazione alla classe del comune ed all’art. 14 – comma 3 della legge regione Molise, n. 12 del 05 marzo 1990, il Comandante riveste la qualifica di Maggiore (torre dorata + una stella a sei punte bordate di rosso); il Vice Comandante – corrispondente alla qualifica funzionale cat. D con posizione giuridica iniziale D3, riveste la qualifica di Capitano (tre stelle dorate a sei punte di cui una bordata di rosso);

Considerato che sia entrambi possiedono requisiti, specifiche competenze tecnico-gestionali, esperienze professionali, capacità relazionali ed attitudini necessari per ricoprire il ruolo apicale e quello vicario; ritenuto necessario pertanto, nelle more della riorganizzazione del settore VIII di P.M. e della individuazione delle relative aree di posizione organizzativa, attribuire i gradi di cui sopra per una corretta impostazione dei rapporti gerarchici all’interno del Comando in conformità di quanto stabilito all’art. 8 del vigente regolamento speciale del Corpo sopra richiamato; si è determinato di autorizzare il dottor Antonio Persich ad indossare il distintivo di grado di “Maggiore” e di autorizzare il dottor Pietro Cappella ad indossare il distintivo di grado di “Capitano”.