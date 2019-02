Molise: una Regione inutile? Meglio la Marca Adriatica?

LARINO. I costi per mantenere una Regione sarebbe più giusto tagliarli, tanto più perché si tratta di un ente che conta veramente poco nei rapporti con lo Stato centrale e con l'Ue. Parola de “Il Sole–24 ore” quando ha ipotizzato il ripristino dell’antica Marca adriatica (Molise-Abruzzo-Marche) dalla cui rinascita qualcuno ritiene che possa conseguire una semplificazione della struttura burocratica ed una cabina di regia sicuramente in grado di gestire al meglio progettualità e rappresentanza. Anni addietro, l’Istituto “Tagliacarne” era andato ben oltre, auspicando l’istituzione di una macro-regione a quattro, con l’aggiunta dell’Umbria. Per gli industriali del Molise i propositi elencati dal quotidiano di Confindustrianon rappresentarono una novità.

Da tempo l’Associazione locale non faceva mistero di condividerne i contenuti perché ne deriverebbe: 1) una nuova ‘governance’ delle aree di sviluppo; 2) una lotta più accentuata agli sprechi; 3) l’abbattimento del ‘deficit’ sanitario e dei costi della politica. Persino i nuclei industriali andrebbero unificati per risparmiare sugli stipendi e per avere un unico punto di riferimento per appalti e servizi. Ecco perché v’è chi sostiene che queste storture potrebbero riuscire sanate appunto nel contesto di una Marca Adriatica di federiciana memoria che, finalmente, porrebbe finead una micro-realtà non in grado di affrontare i pesi amministrativi conferiti dalla legge. Le tre Regioni unite vanterebbero 3 milioni di abitanti e 500mila aziende, acquisendo un diverso peso nei confronti dello Stato e dell’Ue.

Purtroppo, si tratta di un futuro di là da venire, mentre il presente incombe ed è deprimente. La struttura amministrativa italiana (20 Regioni, 110 Province, diecine di Comunità Montane e di Unioni comunali) costa al contribuente centinaia di milioni di euro che sarebbe possibile utilizzare, più proficuamente, per migliorare i servizi. Molti dicono che, a distanza di 55 anni, il Molise, nato nel 1963 da una costola dell’Abruzzo, ha dimostrato di essere una Regione “inutile”, che utilizza un apparato politico costoso quando la Lombardia (10 milioni di abitanti) pesa di gran lunga meno sul portafogli del contribuente. Con una cifra simile si sarebbero potuti mantenere non solo gli ospedali quand’anche l’intero sistema sanitario restato in piedi. Insomma, oggi che occorre essere una Regione demograficamente milionaria, noi ci delineiamo come quella minima che opera tràmite istituzioni pletoriche giustificabili solo in tempi in cui le comunicazioni erano scarse ed i contatti potevano essere mantenuti solo moltiplicando le rappresentanze, riducendo le distanze geografiche e facendo lievitare i punti di esercizio della gestione. Negli Anni ‘60 creare regioni come il Molise era parso cosa facile; oggi mantenere apparati inutili vuol dire solo “rubare” danaro a settori trainanti (Scuola e Sanità). Purtroppo nessuno ne ha coscienza, anche perché la gran parte della classe dirigente si dedica alla Cosa pubblica solo per trarne profitto.E’ molto più facile diventare consiglieri, assessori o addirittura presidenti in piccole entità regionali; perciò si pretende che tutto continui a camminare nell’ordine dimensionale attuale dove, con 500 voti, i candidati di un mini-partito diventano consiglieri a 13mila euro al mese.

Pure quando si parlava solo di “Molisannio”, erano soprattutto i politici ad essere contrari per le motivazioni sopra esposte. Ma il Presidente Iorio già si esprimeva diversamente: “L’iniziativa della Macro-regione deve essere vista come un’occasione per attuare obiettivi strategici funzionali ad una crescita e ad uno sviluppo che debbono appartenere alla programmazione ufficiale della Ue. Quest’ultima non può e non deve continuare a progettare ed a realizzare programmi economici ed infrastrutturali che investono risorse ed energie solo nel Nord e nel Centro del continente. E’ ora che pure il Sud d’Europa entri con forza nella programmazione pluriennale e strategica dell’Unione. In quest’ottica – concludeva - il Mezzogiorno d’Italia può e deve svolgere un ruolo fondamentale, sia per la sua presenza baricentrica che per la sua vocazione economica, turistica, culturale e ambientale perfettamente in linea con la cromatura socio-economica dell’intero Mediterraneo”. Chissà se poi ci credeva per davvero.

Claudio de Luca