Attenzione particolare a Rio Vivo nell'ordinanza balneare 2019

TERMOLI. La primavera è alle porte, mancano solo 3 settimane all’equinozio del 21 marzo, e allora si preparano tutti gli atti propedeutici alla stagione estiva, tra questi l’ordinanza balneare della Regione Molise.

Nel 2019 assume un carattere di particolare rilevanza, poiché alla fine della scorsa estate c’è stato il divieto di balneazione per alcuni giorni in un tratto della costa Sud, a Rio Vivo.

Per questo, c’è stata attenzione e la zona sarà comunque vigilata in maniera differente dal resto della costa.

La delibera di giunta è stata pubblicata oggi.

La giunta regionale prende atto della documentazione trasmessa da Arpa Molise con nota n. 838 del 18/01/2019, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 7630 del 21/01/2019, e della proposta di calendario di campionamento per la stagione balneare 2019 proposto con nota n. 1883 del 5/02/2019, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 15120 della stessa data; di approvare gli allegati di seguito riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Queste le zone non adibite alla balneazione.

per il Comune di Montenero di Bisaccia le zone di mare ricadenti: entro i 50 metri dall’imboccatura del porto turistico e dalle opere foranee; nel raggio di 50 metri dalla foce del Fiume Trigno; per il Comune di Petacciato le zone di mare ricadenti: nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Tecchio; nel tratto litorale antistante la spiaggia libera e precisamente la particella n.1p del Foglio di mappa n. 8 del Comune di Petacciato, per una lunghezza di 1500 metri ed una profondità di 10 m dalla linea di battigia, a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale.

per il Comune di Termoli le zone di mare ricadenti: nel raggio di 20 metri dalla foce Torrente Sinarca; entro i 100 metri dall’imboccatura e dalle opere foranee del porto di Termoli; nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Rio Vivo; nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Sei Voci; nel raggio di 250 metri dalla foce del Fiume Biferno.

Per il Comune di Campomarino le zone di mare ricadenti: nel raggio di 250 metri dalla foce del Fiume Biferno; 50 metri a Nord e 50 metri a Sud delle opere foranee del porto di Campomarino; nel raggio di 50 metri dalla foce del Fiume Saccione; di prendere atto che l’acqua di balneazione denominata “Bar Giorgione” ha presentato uno scadimento in qualità da “sufficiente” a “scarso” e, pertanto, di disporre temporaneamente il divieto di balneazione per l’inizio della stagione balneare 2019.

Specificatamente per l’acqua di balneazione denominata “Bar Giorgione” vengano attivate le seguenti misure di gestione: attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo con frequenza quindicinale; individuazione delle cause di inquinamento, a cura dell’Amministrazione Comunale di Termoli, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, ai fini della riapertura della stessa acqua di balneazione; indicazione dei provvedimenti adottati a cura del Comune di Termoli, da riportare nel “profilo delle acque di balneazione”, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento. Tali informazioni verranno comunicate alla Regione Molise che provvederà ad aggiornare il “profilo dell’acqua di balneazione” sul portale del Ministero della Salute; adozione da parte del Comune di Termoli di apposita cartellonistica recante l’avviso di divieto di balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento; successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, l’acqua di balneazione classificata “scarsa” potrà essere riaperta alla balneazione nell’anno 2019 a seguito della richiesta del Comune di Termoli alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e previo esito favorevole dei primi 2 campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati; dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limiti indicati

nell’allegato A del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora la contaminazione dovesse permanere oltre le 72 ore, ovvero dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione Comunale di Termoli, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare 2019. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’articolo 2, lettera “g” e all’articolo 10 del D.Lgs 116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 – lettera b del D.Lgs 116/2008, per l’acqua di balneazione classificata di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi è disposto un divieto permanente di balneazione.

La stagione balneare nella Regione Molise per l’anno 2019 avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 30 settembre.

Ai fini della massima precauzione sanitaria e ambientale, per tutte le acque di balneazione classificate con giudizio di qualità “sufficiente” (“50 mt sud Rio Sei Voci” Cod. IT014070078A001; “50 mt nord Rio Vivo” Cod. IT014070078007 ricadenti nel Comune di Termoli) si applicherà un monitoraggio quindicinale e, contestualmente, di demandare al Comune di Termoli l’attuazione di tutte le azioni necessarie ai fini dell’individuazione dei fattori di criticità.

Demandato alle Amministrazioni comunali l’attivazione ogni iniziativa per impegnare i gestori dei servizi idrici all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l’esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

Le autorità Comunali, qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite di cui all’allegato “A” del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, dovranno attivare le azioni di gestione previste all’articolo 2, comma 4 lettere a) e b) del citato Decreto Ministeriale e di dare piena attuazione a quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2018.

Obbligo ai sindaci di dare attuazione agli adempimenti di cui agli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ed in particolare di segnalare, prima dell’inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione, le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento;

All’Arpa Molise affidati l’elaborazione e l’esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione così come riportato negli allegati alla presente Deliberazione e da inserire nel portale ministeriale delle acque di balneazione; l’organizzazione di un Tavolo Tecnico, di concerto con la Regione Molise, durante il quale, tra l’altro, verranno illustrate le nuove disposizioni normative e gli adempimenti in capo ai comuni costieri.