Possibili incursioni della criminalità organizzata in Molise

CAMPOBASSO. E’ stata presentata a Campobasso ieri pomeriggio, dall’Osservatorio antimafia del Molise, alle ore 16, presso il Circolo Sannitico la prima Relazione sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Molise.

La Relazione è stata curata dal presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise, Vincenzo Musacchio. Presenze di spicco, quelle di ieri, come Franco Roberti (Procuratore Nazionale Antimafia dal 2013 al 2017) e Guido Rispoli (Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso).

Il presidente Musacchio ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto per poter avere una visione unitaria di quelli che sono i fenomeni malavitosi che si insinuano in modo diverso nelle varie realtà molisane. Questo è solo il primo step al quale seguiranno un report sul fenomeno del caporalato e delle agromafie, uno sugli inquinamenti ambientali ed uno sul voto di scambio politico mafioso.

Il Report sarà presentato anche al XXV° Vertice Internazionale Antimafia che si terrà in maggio a Napoli.

Un incontro molto chiaro e conciso sulle problematiche e la lotta alla mafia. Il Molise sembrerebbe ancora un’isola felice, ma in realtà i segnali di infiltrazione sono evidenti.

L’incontro è stato moderato dalla dottoressa Rita D’Addona.

Il procuratore generale Rispoli si è detto d’accordo con Franco Roberti nel ribadire che non ci sono clan radicati sul territorio ma che nonostante tutto c’è, sì,la possibilità di incursioni e alcuni dati– come i sequestri di cui si è parlato – al riguardo “sono pacifici”.

I segnali che qualcosa non funziona nel tessuto sociale ed economico molisano sono quelli più difficili da intercettare ma sono anche quelli più importanti da cogliere per “aree dove non c’è radicamento”.

Sulla situazione molisana non è allarmato ma preoccupato sì, Franco Roberti. Non ci sono presenze mafiose ma ci sono soggetti mafiosi che investono nell’economia legale, che tendono ad impossessarsi di dell’economia sempre più ampie di economia in modo legale le mafie oggi, in generale, non sparano più. Si parla di affari e meccanismi corruttivi e collusivi.

Infine vi sono stati interventi del pubblico.

Per Roberti il conflitto d’interesse è la più subdola tra le corruzioni, è una battaglia culturale che va combattuta e in questo occorre avere una magistratura efficiente, che pare non piaccia molto al Paese.