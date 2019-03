La vera secessione è quella economica tra Nord e Sud

LARINO. Dopo la fine della Prima Repubblica, Nord e Sud non hanno smesso di ‘allontanarsi’. Parola di Francesco Bonazzi (“Viva l’Italia”, Chiare lettere). “Le differenze economiche e sociali si sono ampliate, fino a poter dire che oggi non si parla più di secessione semplicemente perché non ce n’è più alcun bisogno”. Queste vedute sono confermate dai dati raccolti da Eurostat e dall’Istat.



Leggendoli viene confermato che gli abitanti del Mezzogiorno sono i più poveri della U.e. A fronte di una media europea di 30mila euro, il Sud della Penisola registra 18.900 di Pil-‘pro capite’, in leggera crescita rispetto al 2016. Il ‘record’ negativo è detenuto dalla Calabria (17.200, contro i 16.700 dell’anno prima); segue la Campania (18.200, prima 17.800), la Puglia (18.400, prima 18.100), il Molise (19.800, prima 19.600), la Basilicata (21.100, prima 20.800) e l’Abruzzo (24.700, prima 24.000). Male anche la Sicilia (benché salita dai 17.200 euro del 2016 a 17.500) e la Sardegna (20.600, prima 20.200). Migliori i dati del Centro Italia, le cui regioni - in un anno – sono transitate da 30.200 euro ‘pro-capite’ a 30.700, mentre la Toscana (30.400) ed il Lazio (32.700) superano la media europea. Nel Nord-Ovest il balzo fra il 2016 e il 2017 è stato da 34.400 a 35.200 euro; nel Nord-Est da 33.500 a 34.300 euro. Il Pil più alto è quello della Provincia autonoma di Bolzano (42.300 euro). Insomma gli ultimi dati Istat sui redditi mostrano ancora una volta come l’Italia sia spaccata in due. Riferendoci al pil-medio/ab, la media nazionale è di 28.500 euro annui; ma molto dipende dalla zona che si esamina. In linea generale, al Sud, il Pil è inferiore del 45% rispetto a quello del Centro-Nord: 35,4mila euro nel Nord-Ovest, 34,3mila nel Nord-est, 30,7mila nel Centro e 18.500 al Sud. Insomma la situazione al Nord, ed al Centro, è ben altra cosa mentre la situazione al Sud è peggiorata dal 2011 ed il divario con il Nord è lievitato.

La Lombardia, nel 2017, ha segnato un +2,7% rispetto al 2016, ma eccelle anche la situazione della Provincia autonoma di Trento. Subito dopo troviamo il Veneto e le regioni del Nord Est. Al Sud la situazione migliore è stata registrata in Campania ed in Abruzzo (+1,6%) mentre il Molise ha segnato un -0,4%. Marche ed Umbria, a causa degli eventi sismici del 2016, hanno segnato una variazione nulla nel secondo caso mentre, nel primo, hanno subito una lieve flessione. I dati suesposti possono essere confrontati con le recenti classifiche sulla qualità della vita che mostrano come – a dominare quasi tutti i fattori legati al reddito - siano le città del Centro-Nord. Per incontrare una Comunità meridionale occorre saltare, a pie’ pari, dopo la 60esima posizione (vedi Campobasso ed Isernia). Il divario economico, insomma, è ancora troppo elevato ed il nostro Paese è, di fatto, già spaccato in due. E ciò si è verificato sin dal 2007 (mutui ‘subprime’) e dal 2008 (calo politico del Pd e di Forza Italia), concretando una secessione di fatto che ha tagliato il ‘pil’ del Sud (- 9,7%) mentre al Nord se la sono cavata con una flessione del 4%.

Perché succede questo? Perché il Meridione soffre di mali incancreniti come la lontananza dai mercati che contano, la dipendenza del reddito dal pubblico impiego o dalle risorse statali, la tollerata evasione fiscale dei tributi locali, una Giustizia civile lenta, una mentalità poco incline alla concorrenza, una classe politica paternalistica che – spesso, ma non sempre - amministra il disordine, senza volere attendere alla crescita del senso civico degli amministrati. E così la flessione dei redditi ha fatto lievitare il numero delle persone finite in condizione di povertà. La conseguenza è stata che chi dimora al di là del Po ha potuto acquisire, giorno dopo giorno, il senso della separazione dal resto d’Italia; mentre la gran parte del Centro-Nord poggia ampiamente i piedi in Europa, al punto che tante località non sfigurerebbero in mezzo ai ‘lander’ più ricchi della Repubblica democratica tedesca e che Cuneo, Biella, Torino, Milano e Brescia distribuiscono servizi catalogabili tra i più alti della U.e. Ergo, un De Luca, un Mastella, un De Magistris finiscono semplicemente con l’apparire come facenti parte di una sorta di lontano presepe di pastori.

