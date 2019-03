L'appello dei volontari: «aiutiamo Zampa, deve essere operata»

CAMPOMARINO. Aiutiamo Zampa, sosteniamo la colletta da 300 euro che servirà per operarla. «Lei è Zampa, una gattina senza coda e con la zampina rotta trovata in una colonia felina di Campomarino Lido e seguita con amore e dedizione da Luca, persona meravigliosa che si occupa ormai da tempo di numerosi mici – spiegano i volontari, che hanno aperto la pagina Facebook Tutti uniti per Zampa - è comparsa in colonia in autunno ma avvicinarla non è stato un gioco da ragazzi.

La sua diffidenza e la paura che ha provato per l'essere umano non le ha permesso di fidarsi completamente e quindi di essere soccorsa e curata prontamente. Infatti probabilmente Zampa proveniva da altri luoghi e per il timore o per il freddo si è nascosta nel motore di una macchina, rischiando di morire carbonizzata. La fortuna ha voluto che ad essere ustionata fosse solo la sua coda ma la sua zampa sinistra si è completamente rotta, impedendole di muoversi liberamente per strada e procurandole atroci sofferenze quando lei provava a muoversi per spostarsi da in posto all'altro. Dopo diversi tentativi mal riusciti, oggi Zampa si è fatta avvicinare e prendere ed è stata immediatamente portata dal veterinario.

Purtroppo le notizie per Zampa non sono buone perché dovrà amputare il suo arto sinistro ma questo l'aiuterà a vivere meglio e a non tornare in strada. I veterinari hanno constatato che Zampa ha una paralisi del radiale che le impedirà di usare per sempre quella zampina e una ulcera del carpo (a causa dei continui strofinamenti della zampa a terra con conseguente sanguinamento della zona interessata) che potrebbe trasformarsi in una vera e propria infezione.

L'intervento dovrà essere sostenuto il prima possibile e la zampina dovrà essere rimossa. La gattina sarà anche sterilizzata in previsione di una futura adozione. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 300 euro e l'operazione dovrà essere sostenuta la prima settimana di marzo. Purtroppo noi volontari non abbiamo a disposizione questa cifra, anche se facciamo del nostro meglio per nutrirli e curarli.

Contiamo nel supporto di tutti coloro che hanno a cuore la sorte di questa piccola creatura.. lei non potrà più tornare in strada in queste condizioni. Per chi desidera contribuire può farlo donando anche solo pochi euro alla: Poste Pay: 5333171017821634 IBAN (per chi versa con bonifico): IT30J0760105138293147893150 Catia Odorisio Codice fiscale: DRSCTA75B50L113V. Catia Tel. 349.4212918.Zampa ha bisogno del nostro sostegno... questo è il primo grande passo! Sperando di trovare per lei anche una famiglia che possa accudirla con vero amore. Grazie di Cuore da parte di Zampa, Luca e Catia».