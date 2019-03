Mancato ritiro in via Arno, risposta della Rieco Sud

TERMOLI. In risposta alla segnalazione dell’utente residente in via Arno, si comunica che sul contenitore blu adibito alla raccolta del vetro è stato applicato l’avviso di non conformità in quanto gli operatori Rieco Sud hanno riscontrato la presenza di lattine, che andrebbero smaltite nel contenitore giallo, insieme alla plastica. Nella mattinata di ieri sono state riscontrate altre situazioni di non conformità sulla stessa strada.

Si ricorda che sono ancora in atto gli interventi di sopralluogo delle batterie condominiali, che richiedono tempi tecnici necessari per la sostituzione dei contenitori rotti o mancanti, l’applicazione degli adesivi e dei codici a barre, effettuati in base ad una precisa calendarizzazione che include tutti i quartieri cittadini, compresa la via in questione.

Si ricorda inoltre che per tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti è partita una corposa campagna di comunicazione dal mese di dicembre con la distribuzione del calendario di raccolta (dove sono specificate le corrette modalità di conferimento), un fitto calendario di attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, incontri di quartiere e di categoria, attivazione dell’eco-sportello, apertura della pagina Facebook, del sito dedicato www.differenziatermoli.ite dell’app gratuita Junker.