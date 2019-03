TERMOLI. Da via Padova e via Ancona si alza forte il grido di protesta dei residenti: "Siamo un angolo di Termoli lasciato all'abbandono, dimenticati dalle istituzioni e da tutti; qui se capita un’intemperia rimaniamo isolati, allagati e ancor di più. Adesso quello che vogliamo mettere in evidenza è quella situazione che si è venuta a creare sulla strada, sia a salire che a scendere, in quelle che dovrebbero essere le grate raccogli acqua piovana. Guardate le foto e vi renderete conto che oggi costituiscono un autentico attentato alla sicurezza dei mezzi e anche dei passeggeri degli stessi, per non parlare delle due ruote: il rischio di rimanere incastrati, con tutte le conseguenze del caso, è altissimo".

In effetti recandoci sul posto per constatare di persona la situazione, possiamo dire che la cosa è anche più grave di come ce l'hanno descritta. Quella strada è già di per sé molto scomoda sia in salita che soprattutto in discesa e ora con questo “regalo” delle grate distrutte è diventata anche pericolosa. Portiamo il tutto a conoscenza con la speranza che prima che avvenga qualche spiacevole episodio con chissà quali conseguenze sia materiali che fisiche, si possa porre rimedio quanto prima.

Oltre a questo, i residenti ci pregano di mettere in evidenza anche il fatto che da tempo era stata promessa una nuova pensilina per aspettare i bus, al posto di quella attuale, ormai un rudere. Quanto bisogna ancora aspettare?