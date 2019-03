Festeggiamenti di Carnevale, chiuse alcune strade

TERMOLI. In occasione dei festeggiamenti di Carnevale e, in particolare, della parata dei carri allegorici di domenica 3 marzo si comunica che, dalle ore 8.00 e fino al termine della manifestazione: il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) ad eccezione di quelli dei partecipanti all’evento muniti degli appositi permessi rilasciati da questo Comando di P.L., quelli di soccorso e di polizia, nonché di quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza:

-in tutta la Piazza Donatori di Sangue;

- via Lucania;

- tratto di viale Trieste compreso tra via Lucania e via Abruzzi;

- ambo i lati di C/so Fratelli Brigida da via Cesare Battisti nel senso di marcia e nel tratto di via Roma compreso tra c/so F.lli Brigida e c/so Nazionale;

I veicoli dei partecipanti all’evento muniti degli appositi permessi rilasciati da questo Comando di P.L., avranno facoltà di transito e sosta temporanea all’interno dell’Area Pedonale Centrale onde effettuare le ORDINANZA n. 35 del 21-02-2019 operazioni di carico e scarico dei materiali da utilizzare. Il transito dei suddetti veicoli avverrà adottando tutte le possibili precauzioni per la salvaguardia della pubblica incolumità, evitando di arrecare danno alla pavimentazione esistente, attenendosi per quanto non espressamente indicato alle norme contenute nel C.d.s., al relativo Regolamento di Esecuzione ed alle s.s.m.m.i.i. dalle ore 14.30 e fino al termine della manifestazione: la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo dei carri allegorici che seguirà il seguente itinerario: partenza dalla piazza Donatori di Sangue, via Lucania - viale Trieste, via Abruzzi, via C. Battisti, corso Fratelli Brigida, via Roma, corso Nazionale ove si concluderà.- Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- Il transito di qualsiasi veicolo non al seguito del corteo dei carri allegorici, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati, dovrà avvenire rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi di Polizia Stradale;

- i veicoli che si immettono nel percorso interessato dal transito dei carri allegorici dovranno rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi di Polizia Stradale;

- i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei carri allegorici, dovranno rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi di Polizia Stradale; - i conducenti dei veicoli ed i pedoni che abbiano necessità di attraversare le strade interessate dal transito dei carri allegorici, dovranno rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi di Polizia Stradale. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la circolazione dei carri allegorici, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia Stradale in ordine ad oggettive ed urgenti esigenze accertate.