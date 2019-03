Bando per collaboratori dell'Ambito sociale di Termoli, c’è la proroga

TERMOLI. E’ stato prorogato alle ore 12.00 del 15 marzo 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner, dell’ATS di Termoli interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. Maggior informazioni e l’Avviso integrale sono disponibili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli www.termoli.gov.it