Cessa l'emergenza della febbre equina, revocata l'ordinanza

TERMOLI. «Ora basta! I cavalli vanno liberati», invocavano dall’Unione Carresi, dopo lo stop imposto dalle ordinanze sulla febbre equina. «Questa settimana non può finire come è iniziata, con i cavalli tutti prigionieri a seguito delle restrizioni imposte dal servizio veterinario per via della febbre equina. Il Disciplinare del 2015 prevede espressamente che le corse vengano precedute da prove (almeno due mesi) di allenamento per gli animali, cosa che di fatto adesso è impedita. È intollerabile che non si riescano ad isolare i soli (pochissimi) casi registrati e si tengano in ostaggio tutti gli altri animali. Comprendiamo le esigenze di polizia veterinaria ma, come si suol dire, est modus in rebus, c'è un modo nelle cose, una misura, una proporzione, e non si possono tenere di fatto bloccate le Carresi. Ogni volta che si parla di Carresi, la logica è sempre la stessa: fermiamo tutto. Questo è intollerabile. Oggi stesso sentirò l'avvocato Antonio De Michele, massimo esperto di Carresi, a cui esporrò la questione affinché vengano valutati tutti i profili di un’azione legale tesa a sbloccare lo stato delle cose ed a valutarne eventuali profili di responsabilità. Ora basta, ora basta davvero: i cavalli vanno liberati!»

Una invocazione che è stata accordata oggi. Revocate le ordinanze disposte dai Comuni su richiesta della Uoc di Sanità animale dell'Asrem, in vigore dal 15 febbraio scorso, a firma del dottor Matteo Coccaro.

Decisione assunta sulla base del quadro clinico osservato negli allevamenti visitati e dall’attività svolta dai veterinari ufficiali, che ha permesso di accertare la remissione completa della sintomatologia clinica in narrativa.