Parco, rimborso libri di testo e questione Airino: tre sollecitazioni al Comune

TERMOLI. Tre temi sensibili portati all'evidenza da Nick Di Michele, portavoce del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Termoli. In primis sulla mozione dell’opposizione sull'Airino Basket, che si discute il 13 marzo alle ore 9.30. «Ma, la maggioranza, ci mette lo zampino. Ne parleremo dinanzi ai cittadini». Altra questione riguarda il parco comunale. Mercoledì scorso un blitz a 5 stelle: «Dalle foto potete constatare che il parco comunale è oggetto di taglio della maggior parte dei rami degli alberi, di alto fusto.

La cosa strana però, è questa: cataste enormi di rami, piuttosto grandi, vengono caricati su di un Tir e prendono strade sconosciute. Farò una interrogazione al sindaco per far conoscere ai cittadini la verità». Infine, il rimborso del costo di acquisto dei testi scolastici: «Il 18 febbraio denunciavo l'immobilismo dell'amministrazione Sbrocca, sulla questione pagamento libri di testo, alle 400 famiglie che attendono ormai, da dicembre dello scorso anno. Purtroppo la saga continua, il dirigente addetto, attende una delibera di giunta perché ci sono stati problemi, e i cittadini attendono invano chi dovrebbe con solerzia assistere i cittadini. Nulla si muove. Purtroppo è proprio vero, pancia piena non fa ragionare».