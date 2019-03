TERMOLI. In attesa della sfilata dei carri allegorici prevista domani pomeriggio, un gradevole aperitivo per tutti i bambini c'è stato oggi, tra corso Nazionale e piazza Monumento. Giorni di festa anche a Termoli, dove il Carnevale sarà protagonista della festa per adulti e bambini.

Mattino e pomeriggio, anche domani, gonfiabili, animazione per bambini, mascotte e artisti di strada.



Domani, sarà il momento della tanto attesa parata dei carri di carnevale. Il corte partirà alle ore 15 da Piazza donatori di sangue e sfilerà per le vie del centro.

Saranno 4 i carri e sei le scuole di ballo che animeranno la parata.

In caso di pioggia la parata dei carri verrà rinviata a domenica 10 marzo.