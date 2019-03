Un treno che si chiama desiderio: senza il Termoli-Campobasso hanno ucciso il Molise

TERMOLI. Per molti il Termoli–Campobasso potrebbe essere definito il treno dei ricordi: per gli studenti termolesi che frequentavano il liceo classico di Larino di molti decenni or sono, per gli avvocati che si recavano assiduamente al Tribunale di Larino, per i cittadini che erano occasionalmente necessitati di contattare gli uffici della regione etc.. Ma, ad oggi, per molti altri, potrebbe essere chiamato il treno che si chiama desiderio perché sarebbe ancora utile. Però nei piani alti delle ferrovie dello stato, circa 5 anni fa ,fu deciso la sua inattività. Acui seguirebbe con molta probabilità la sua cessazione definitiva.



Qui di seguito riporto un verosimile colloquio con un rappresentante delle istituzioni che, primus inter pares, insieme ad altri dirigenti, ha deciso la chiusura dell’unico tratto ferroviario che attraversava il Molise. Per comodità lo chiameremo Primus

Primus: non mi dica la tradizione, la storia, i ricordi. Un ramo secco è secco. Lo si taglia e basta. I viaggiatori sono pochissimi. La gente usa l’auto.

L.D.G. Bene niente romanticismo. Ma la sua visione da ragioniere, mi dispiace dirlo, è limitata. Andrebbe sviscerata.

Primus: va bene, svisceriamo.

L.D.G. Lei sa quante persone, negli ultimi cinquant’anni, hanno optato per l’auto progressivamente e rinunciato al treno perché le carrozze sembravano sempre più a dei ferri vecchi, gli scompartimenti addirittura puzzavano , le stoffe dei sedili rotte ed intrise di sporco; per non parlare dei bagni inagibili ed altro?

Primus: Si è vero c’è stato un progressivo deterioramento del servizio, ma l’auto è più comoda.

L.D.G. Ridurre il problema nel dire che l’automobile è il prodotto cannibale del treno è comodo e semplicistico.

Per esempio quelli che avevano particolare fretta e nella stessa mattinata dovevano andare a Campobasso e tornare a Termoli utilizzavano ovviamente l’ auto.

Ora immagini due carrozze nuove fiammeggianti, ritardi annullati, un servizio di food & beverage, personale di evidente gentilezza (non diciamo spesso che il popolo molisano è particolarmente cortese).Chi non programmerebbe un A-R (andata e ritorno) in treno, sempre che non abbia una particolare fretta ? Insomma il decoro ed il bello vincono sul degrado.

Primus: Ma scusi lei nel mondo della luna?

L.D.G. Non credo proprio. Le sto dicendo di cose viste e vissute non solo in Svizzera o a Londra, ma anche in Italia. Non importa che il treno si chiami Italo o Freccia Rossa. Il nostro potrebbe chiamarsi Molise.

Primus. Ma occorrono un sacco di soldi?

L. D. G. Con un accordo particolare con le FF SS(Trenitalia) si potrebbe avere la concessione di utilizzo dei binari e la Regione potrebbe gestire il servizio in maniera autonoma. Non è una cosa impossibile.

Primus. Ma non è stato mai fatto.

L. D. G. Appunto. La novità servirebbe ad acquisire:

-tutti i clienti che non hanno fretta

-tutti i clienti che ritengono a ragione il treno più sicuro dell’auto

-tutti i clienti che hanno una sensibilità ecologica

-tutti i clienti che valutano il treno più economico

-tutti i clienti che non posseggono l’auto e non vogliono dipendere da parenti

Inoltre con riferimento al turismo:

-il treno è il biglietto da visita di una Regione.

-un treno di nome Molise sarebbe ispiratore di iniziative turistiche ad hoc del Basso ed Alto Molise

Conclusione. Il treno ha un grande futuro, ma nel Molise lo hanno ucciso. E poiché non è una persona, lo si può far rinascere. Anche economicamente. Con buona pace dei manager che trasudano numeri e sono sterili di creatività.