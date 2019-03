Sanità carente in Molise, «ancora un paziente mandato fuori regione»

TERMOLI. E’ ormai un refrain ricorrente, quello del sindacalista Giancarlo Totaro (Fimmg-118), che ripropone l’appello sulla Stroke Unit.

«In questi giorni si è tanto parlato di assistenza ai malati affetti da "patologie tempo dipendenti" per le quali il 118 assolve un compito fondamentale ed insostituibile a cui va aggiunto quanto è emerso in merito alle liste e tempi di attesa nella conferenza stato-regioni. La Asrem si è attivata per affrontare il problema delle stroke unit con i mezzi tecnici e strutturali che sono a disposizione della regione e con tanta buona volontà. La distribuzione delle due variabili purtroppo risulta iniqua: tanta buona volontà e pochi mezzi. Così come è strutturato l'attuale sistema in caso di eventi di "malasanità" sicuramente la colpa e la responsabilità sarà prioritariamente indirizzata ed attribuita ai medici del 118 ,del pronto soccorso e di tutta la rete emergenziale degli ictus cerebrali.

Ora per illustrare su quali basi è fondato il sistema di assistenza ai pazienti affetti da patologie cerebrali che comportano la possibilità di dover ricorrere alla cura neurologica di una stroke unit vorrei succintamente raccontare un episodio di oggi che emblematicamente chiarisce quale è il vero doloroso vissuto di un paziente in queste condizioni e di tutta la sua famiglia che abita in Basso Molise, a Santa Croce di Magliano ma che riguarda tutta la regione.

Stesso paese da cui proveniva il giovane che ha perso la vita qualche mese fa che ha poi determinato l'ispezione ministeriale e l'apertura di un fascicolo da parte della procura. Nei giorni scorsi il signor P.G. circa 50 anni padre due figli minori e moglie che non guida, affetto da tumore cerebrale ha una crisi epilettica con incontrollabile agitazione (evito gli incomprensibili tecnicismi). Viene chiamato d'urgenza il 118 che interviene subito e cerca di stabilizzare il paziente prima di trasportarlo al Pronto soccorso dell'ospedale di Termoli dove proseguendo nell'iter assistenziale si provvede agli accertamenti strumentali e specialistici per predisporre il trasporto verso il Neuromed di Pozzilli per le cure del caso. Se all'ospedale di Termoli almeno fosse prevista la presenza in turno di un neurologo probabilmente questa odissea non sarebbe nemmeno iniziata e non sarebbe avvenuto nessun dispendioso trasferimento alla Neuromed di Pozzilli.

Dopo circa due settimane di travaglio e di degenza che ha richiesto necessariamente l'immobilizzazione del paziente con varie cure ed esami diagnostici l'equipe medica della Neuromed decide di dimettere il paziente ritenuto inoperabile. La moglie fino ad oggi è rimasta sempre con il marito dopo aver trovato un alloggio sul posto lasciando i figli a casa. Oggi è stato dimesso ma in condizioni impossibili per essere tenuto a casa quindi qui succede addirittura l'incredibile perché il paziente viene trasferito presso una casa di cura sita in provincia di Caserta fuori regione invece di trasferirlo in una struttura del distretto di Termoli, a Larino distante pochi chilometri da Santa Croce di Magliano e permettere alla moglie, che adesso è con lui in provincia di Caserta, i figli ed i parenti tutti di poter accompagnare il loro parente in questo ultimo tratto di vita in maniera dignitosa e senza insostenibili spese».