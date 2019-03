LARINO. «Noi siamo quasi pronti per la seconda giornata della 44° Edizione del Carnevale di Larino. Siete pronti a stupirvi con i nostri Giganti di Cartapesta e a divertirvi con i nostri gruppi coreografici? Il sole è alto su Larino e i nostri Giganti di cartapesta sono pronti per accogliervi».

Con questo invito, raccolto da tanta gente, è stata animata la seconda delle 4 giornate di festa carnascialesca.

“Non fartelo raccontare”, il motto di una manifestazione elevata a rango nazionale.

Una delle pasionarie del comitato Basso Molise per il Bene Comune, Dilma Baldassarre, ha celebrato la ferrea volontà larinate nel rinnovare questa tradizione, che tra sei anni festeggerà il mezzo secolo.

«In scena il bellissimo carnevale di Larino. I giganti di cartapesta, i coloratissimi corpi di bello, le allegre mascherine riempiranno il centro della nostra città. Quest'anno il carnevale ha un sapore diverso, ha il sapore dei sogni che animano i nostri giovani, quelli che sono rimasti a vivere e a lavorare nella nostra città e che nelle sue potenzialità credono.





Dopo anni di dedizione, finalmente sono riusciti a portare il loro lavoro e la loro arte, su un palcoscenico nazionale. Non sarà solo il carnevale sotto i riflettori del teatro nazionale, ma tutta la città. I servizi, la cortesia, l'accoglienza, saranno cornice indispensabile per permettere ai visitatori di godere al meglio e condividere con noi un momento di svago da ripetere e promuovere. Ringraziamo il presidente dell'associazione Larinella, Danilo Marchitto, il vice Laura Ricci, tutti i gruppi costruttori e i corpi di ballo, i costumisti e il comune di Larino per l'occasione che viene offerta alla cittadinanza, a voi in bocca al lupo, noi sappiamo che avete già vinto».