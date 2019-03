Attenti alla buca in via IV novembre

TERMOLI. Più che una notizia, una segnalazione, si tratta di una raccomandazione. In una giornata che immaginiamo foriera di un passeggio affollato, complice anche la sfilata di Carnevale, alla fine di via IV novembre, all’incrocio di via Sannitica, c’è una profonda buca nel manto stradale, stretta tra due tombini.

Pericoloso metterci un piede in fallo, si rischierebbe di infilarci la gamba e farsi male. In attesa che la transennino, meglio girare al largo.