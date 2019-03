TERMOLI. Il sole ha baciato anche il Carnevale di Termoli. Non paragoniamo edizioni diverse, come quella di Larino, parallelo spesso al centro di commenti social. Ma nonostante il diverso impatto dei 4 carri allegorici allestiti in città, il centro è stato preso letteralmente d’assalto oggi pomeriggio. Complice proprio il meteo clemente.

Ci si è divertiti in tanti per le strade cittadine, tra maschere e passanti, famiglie a passeggio e i proverbiali scherzi perché, in un modo o nell'altro, moltissimi cittadini hanno detto sì alla convocazione ed hanno messo da parte le problematicità della routine quotidiana per far spazio al puro stare bene. Di maschere in giro diverse, anche principesse, coccinelle e cappuccetti rossi si dilettavano tra coriandoli, gonfiabili e sorrisi. A fare la parte del leone i balletti delle scuole di ballo, ormai un must del carnevale termolese.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la sfilata.