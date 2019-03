Consegna mastelli, dal 4 al 15 marzo alla Misericordia: ecco le vie interessate

TERMOLI. Consegna mastelli e green card, dal 4 al 15 marzo nuovo punto di distribuzione presso la Misericordia in via Biferno a Termoli.

La consegna riguarda gli utenti delle case singole e dei condomini inferiori alle 9 unità abitative (sono escluse dunque le utenze commerciali e le non domestiche).

Ricordiamo il nuovo punto di distribuzione in cui ritirare il mastello giallo (plastica e metalli), la Green Card, i codici da apporre sui mastelli già in dotazione e la fornitura di sacchetti biodegradabili.

Dal 4 al 15 Marzo presso la sede della Misericordia in via Biferno, 20 (orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì, giovedì dalle ore 15alle ore 19).

Potranno recarsi i residenti delle seguenti vie:

Via Cristoforo Colombo, Strada Statale 16 Europa Nord, Via Gabriele D'annunzio, Via Giovanni Pascoli, Via Alessandro Manzoni, Via Ugo Foscolo, Via Giacomo Leopardi, ViaAriosto, Via Amerigo Vespucci, Via Giovanni Verga, Via Giosuè Carducci, Via Giuseppe Ungaretti, Via Umberto Saba, Via Salvatore Quasimodo, Via Francesco Petrarca, Via Luigi Pirandello, Via Alberto Moravia, Via Cesare Pavese, C.da Valle San Giovanni, C.da Fucilieri, Via Antonio Cardarelli, Via Eugenio Montale, Via Maestrale, C.da Airino, C.da Cardone, Via Adda, Via Adige, Via Arno, Via Biferno, Via Danubio, Via Sandro Pertini, Via Piave, Via Po, Via Sangro, Via Tevere, Via Ticino, Via Trigno, Via Volturno, Via Fortore, Via Tevere, C.da Casa La Croce, C.da Demanio E Spugne, C.da Diavolaccio, C.da Fosso Della Lama, C.da Passo San Rocco, C.da Petrara, C.da Pisciariello, C.da Rivolta Del Re, C.da Airino, C.da Cardone.

I residenti delle suddette vie potranno avvalersi del sistema di prenotazione, chiamando il numero verde 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30).

La prenotazione, non obbligatoria, consente di ridurre il tempo di attesa e la coda presso il punto di distribuzione.