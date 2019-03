TERMOLI. Sull’inciviltà ci siamo sempre battuti, fino a bollare chi trasgredisce alle regole come ‘maiali’.

Non siamo gli unici, per fortuna, ad avere a cuore le sorti del decoro urbano cittadino.

Un cittadino, L. Z., ci ha inviato delle foto scattate ieri al parco, nei pressi del campo di calcetto.

«E’ evidente l'inciviltà di alcuni minorenni, i quali la sera di sabato 2 marzo scorso, mentre mi trovavo a passeggio con la mia cagnolina, alle ore 21.45 circa, erano intenti a consumare pasti e alcool, sulle gradinate. Passando gli ho osservati e non potevano avere più di 17 anni, ma mai avrei pensato che avrebbero lasciato il tutto abbandonato, piuttosto che raccogliere. Inutile commentare, se dalla famiglia hanno appreso ciò, non ci sarà futuro. Non ho pensato di prendere la targa del ciclomotore altrimenti saremmo risaliti a questi incivili».