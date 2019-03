Lavori in corso a Rio Vivo, ma le novità non convincono tutti

TERMOLI. Qualcuno potrebbe anche dire incontentabili, ma si sa, le opinioni sono tali, ossia personali. Parliamo dei lavori di messa in sicurezza a Rio Vivo, che erano attesi e inseguiti da tempo.

«Guardate che cosa hanno fatto: che cos’é questa? Non ci sembra una rotonda, ma una grossa nocellina americana che non risolverà i problemi di sicurezza sulla viabilità qui a Rio Vivo». Questo è quanto ci hanno detto alcuni residenti della zona quando abbiamo chiesto loro cosa pensassero di questa nuova opera urbana.

In effetti è la prima volta che vediamo una rotatoria di forma sbilenca; certo lo spazio in quel punto non ce n'è molto, ma abbiamo l'impressione che appena sarà operativa, forse ce ne sarà meno, soprattutto se capiterà che transitano mezzi pesanti e di dimensioni voluminose.

Probabilmente - lo speriamo - porterà tutti quegli automobilisti che hanno il piedino facile sull'acceleratore a correre un po' meno in quella zona, ma altresì siamo convinti che fatta la rotatoria in quel modo lì, nei mesi estivi quando il traffico sarà più marcato, ci potrebbero essere problemi di circolazione, tenendo conto che proprio in quel posto ci saranno tante auto parcheggiate di coloro che vanno al mare e sappiamo quanto sia tosto da debellare il parcheggio selvaggio e quanti disagi crea. Vedremo chi avrà ragione!