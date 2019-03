Inchiesta sui medici associati, tanto rumore per nulla

LARINO. Tutto è bene se quel che finisce si concluda bene. Ma quando una vertenza giudiziaria abbia a chiudersi con la formula “il fatto non sussiste”, accanto al piacere che ci offre la liberazione da un incubo (che, in un piccolo paese, aveva avviluppato tanti amici), viene pure da chiedersi: ma questa famosa “truffa” dei medici larinesi poteva considerarsi per davvero tale o si trattava – al massimo -di “fuffa”? Il lettore ricorderà che le vicende si originarono 5-6 anni fa, impegnando subito i protagonisti a frequentare Studi legali, conferendo danaro (perché gli avvocati non lavorano gratis), costringendoli ad affrontare l’impatto con i dubbi che le notizie di stampa (fatte filtrare ad arte) instillarono in tanti lettori, ed a vivere una ‘vita nova’ in casa e nel pubblico oltre a patire l’indisponibilità di somme di danaro e di autovetture, per non parlare del conseguente ipotetico calo della dignità sociale. Ma oggi la formula di assoluzione per i 4 medici e per i 5 dirigenti è stata esplicita ed ha fugato ogni ragionevole dubbio, anche in sede di udienza preliminare, infatti furono 6 i rinviati a giudizio. Giova ripeterla: “Il fatto non sussiste”. Via, perciò, le truffe, il falso e l’abuso d’ufficio per i dottori Nicola Gabriele, Antonio Sabusco, Augusto Vincelli e Guglielmo Giardino (+), oltre che per Giovanni Quici (già vice-Sindaco), Nicola Di Lena (Direttore sanitario del ‘Vietri’), Angelo Percopo, Gianfranco Testa e Giancarlo Paglione. Anni di udienze e di accuse, cancellati di colpo.

Dal nostro piccolo angolo di osservazione avevamo sempre pensato che la storia dei locali ospedalieri occupati (era stato detto) abusivamente dai 4 medici rappresentasse semplicemente un equivoco; qualcosa di meramente formale, provocato dalla scarsa esperienza amministrativa della struttura AsReM. In definitiva, quelle stanze erano state occupate alla buona perché chi di dovere non aveva provveduto a formalizzare in atti la cessione in comodato, sottoponendone il rilascio a condizione od ad un uso liberale. Ne fummo ancora più convinti quando, avendo per un certo tempo necessità – a Bologna – dell’opera di un medico di famiglia, recatici nella Casa della salute rionale, scoprimmo che, nello stabile adibito a tale funzione, operavano, in cinque studi, altrettanti addetti ai lavori, debitamente muniti di indicazioni targate ‘Usl Emilia-Romagna’, con i nominativi dei titolari sull’uscio e la dotazione dei rituali sistemi telematici in uso all’Azienda. In definitiva si trattava di collaboratori privati dello stesso sistema, debitamente riconosciuti e compensati dalla parte pubblica, nella considerazione che non c’era una visita od un esame non trasmesso – per conoscenza – a queste figure essenziale del basamento sanitario. Posso solo pensare che, a Bologna, tutto era stato definito nell’ambito delle comuni procedure amministrative e che non c’erano state truffe per abilitare questo o quell’altro medico alle funzioni di primo supporto che sono proprie del Sistema sanitario nazionale.

Perché, allora, in Molise s’era originato una sorta di fine del mondo ritualizzata in riprese televisive che apparivano la sceneggiata di un film? Non so proprio; e qualcuno potrebbe illustrarmi le motivazioni, ove ve ne fossero. Sta di fatto che, a distanza di qualche anno, quella montagna ha partorito un topolino; che i famosi locali usurpati da una banda di “truffatori” (finalmente è possibile utilizzare le virgolette per un termine così eccessivo) sono rimasti desolatamente vuoti, così come l’intero edificio in cui si riepilogava il vecchio “Ospedale Vietri”, depauperato della sua antica funzione per diventare una specie di Casa della salute, con annessa Residenza sanitaria per anziani e qualche altro ammennicolo, ma onorato solo da una sentenza del Tar Molise rimasta ad uso orale: “Gli atti adottati dal Commissario ‘ad acta’, in quanto ispirati ad una mera logica contabile di risparmio di spesa, senza incidere sulla qualità ed efficienza delle prestazioni erogate, sarebbero illegittimi in quanto lesivi del diritto alla salute dei cittadini residenti (art. 32 Cost.), e adottati in difetto di motivazione e di istruttoria e, comunque, in contrasto con gli obiettivi posti con il Piano di rientro e col provvedimento di nomina del ‘Commissario’ che non prevedeva la chiusura degli ospedali ma la mera “razionalizzazione” della rete ospedaliera, nel rispetto dei Lea”.

Claudio de Luca