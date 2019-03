Sanità, «i nuovi Lea diranno quello che è sotto gli occhi di tutti»

TERMOLI. «Faremo anche noi le nostre osservazioni dello stato di fatto della sanità regionale e rimarcheremo le criticità che questo territorio ha con tutte le difficoltà». Con queste parole il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, ha introdotto l’assemblea di ieri sera, propedeutica all’incontro coi commissari alla sanità. «Torneremo sempre a chiedere di l ben presente, anche se finora le nostre richieste non sono state accolte, ma rimarchiamo l’importanza dell’ospedale San Timoteo che è di confine e si vedono i risultati negativi che ci sono, perché abbiamo una forte mobilità passiva verso Abruzzo e Puglia, mentre prima venivano dall’alta Puglia e dal basso Abruzzo. San Timoteo è in una situazione di forte crisi preoccupati del punto nascita abbiamo fatto appello all’attenzione e il rischio c’è ancora ma il punto nascita non è collegato alla legge e chiederemo ai commissari e presidente Toma di prendere un impegno perché i commissari dicono che si può anche conservare il punto nascita purché si mantenga un determinato standard. E’ una situazione gravosa ma per Termoli non può essere assolutamente perso anche se il rischio è molto grave.

E’ notizia recente che il centro nazionale dei punti nascita sta attuando il decreto e mi risulta che la stessa Sulmona abbia riconfermato la chiusura del punto nascita sarà una battaglia principale oggi per chiedere di consolidare i reparti. I valori dei Lea col sistema sperimentale che andrà in vigore dal 2020 ci porta ad essere tra le cinque regioni peggiori ma rispecchia la percezione che noi cittadini abbiamo dei servizi nel vedere le lunghe liste di attesa e i servizi che non ci sono mentre prima erano parametri che tenevano conto dell’aspetto economico e quindi era Ministero delle Finanze, che dettava i parametri mentre adesso si basa su screening e parametri tecnici, ma se andiamo sui valori del territorio insufficienti e disastroso sull’aspetto ospedaliero che ci porta ad essere la penultima regione di Italia.

Non è una battaglia di campanilismo, il San Timoteo è importante anche sotto l’aspetto economico perché potrà tornare ad essere come centro di mobilità attiva e non passiva ma oggi è passiva non solo per il punto nascita con una forte decrescita dei nati ma anche per altri servizi».