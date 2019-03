Degrado accanto alla centralina dell'Arpam, sito bonificato dalla Rieco Sud

TERMOLI. Di ieri la nostra segnalazione sull'ammasso di rifiuti in pieno centro, giusto accanto alla centralina dell'Arpa Molise, poche ore dopo, grazie alla solerzia della Rieco Sud, la zona è tornata decorosa. Sparite buste di immondizia, materassi e cartoni.

Non pensiamo affatto di aver vinto la guerra contro il degrado, ma solo l'ultima battaglia, poiché quel sito, nonostante sorga dinanzi a una scuola e di fronte alla stazione ferroviaria, luogo di grande transito, è divenuto proprio un angolo di città dove con frequenza assidua si manifestano queste forme di assoluto degrado.

In ogni caso insistiamo nel dire che occorrono maggiori controlli che servano come deterrente, proprio per evitare queste situazioni. Intervenire, anche solo dopo 24 o 48 ore, significa comunque farlo a danno avvenuto, proprio come domenica scorsa, quando la città era piena di gente.