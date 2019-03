Generazione Beverly Hills 90210: «Per noi era un mito irraggiungibile, addio Dylan»

TERMOLI. Abbiamo pregato e sperato tanto in questi cinque giorni, ma la terribile notizia, quella che nessuno di noi voleva che mai arrivasse, è arrivata: Luke Perry, il mitico e amatissimo Dylan, della serie televisiva cult degli anni ’90 “Beverly Hills”, non ce l’ha fatta. L’attore è morto in un ospedale di Los Angeles, California, dopo essere stato colpito da un ictus il 27 febbraio scorso.

Chi come me ha superato, o è vicino agli anta, sicuramente fa parte di quella generazione che, ogni giovedì sera, era incollata davanti alla tv a guardare, incantati, gli episodi dell’indimenticabile serie. Il successo avuto dalla serie televisiva, sta nel fatto che venivano raccontati gli adolescenti per quello che erano, affrontando anche temi delicati come droga, alcolismo e sessualità. Il personaggio di Dylan McKay, bello e dannato, era entrato nel cuore di milioni di fans, anzi, posso dire che noi ragazze eravamo un po’ tutte innamorate di Dylan.

Il tenebroso ed irraggiungibile Dylan, duro dal cuore tenero, viveva un amore conteso e contrastato tra, la mora e dolce Brenda, e la bionda e snob Kelly. Le adolescenti dell’epoca, me compresa, erano divise in due tifoserie: c’era chi lo preferiva con la mora, chi con la bionda. Io personalmente, l’ho sempre preferito alla mora Brenda, forse perché mi identificavo in lei. Il personaggio del bad boy di Beverly Hills, era volutamente ispirato ad un altro dannato della tv, James Dean: stesso look, stesso sguardo triste e malinconico, entrambi viaggiavano in sella ad una moto.

Luke Perry diventa a tutti gli effetti il personaggio più amato della serie, tanto da diventare una star a tutti gli effetti, recitando in tutte le stagioni televisive, dal 1990 al 1995. Ironia della sorte, proprio qualche ora prima del suo fatale malore, era stato annunciato il sequel di Beverly Hills: la gioia di noi fan era alle stelle. Perry non avrebbe fatto parte del cast, perché impegnato in un altro lavoro; avrebbe garantito la sua presenza in alcuni episodi. Non è ancora saputo se, dopo questo tragico epilogo, il sequel verrà fatto o meno, ma una cosa è certa, il vuoto lasciato da Dylan sarà incolmabile.