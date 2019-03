Screening gratuiti, convegni e teatro: la settimana della prevenzione oncologica a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Il dispiego di forze non è mai abbastanza quando in ballo c’è il benessere psicofisico della persona, troppo spesso trascurato. Tante e diverse attività sono state preparate per questa settimana, approfittando della ricorrenza dell’otto marzo, per incentivare a prendersi cura di sé e tendere una mano a chi già vive o ha vissuto situazioni complesse e delicate quali le malattie neoplastiche.

Il programma messo in campo a Montenero di Bisaccia intende essere un concentrato di informazione, supporto e intrattenimento culturale, non solo per le donne né per i soli residenti, ma per chiunque voglia usufruire di queste iniziative.

Si parte con quella più importante dal punto di vista sanitario: due giornate di screening gratuiti a cura dell’Asrem presso il poliambulatorio di via Padre Pio. Nello specifico:

- Giovedì 7 marzo, dalle 9 alle 13, sarà possibile effettuare visite ed ecografie ginecologiche;

- Venerdì 8 marzo, dalle 10 alle 13, si svolgeranno controlli senologici.

Nel corso di entrambe le mattinate sarà presente in loco l’associazione “Lory a colori Onlus”, già attiva da tre anni a San Salvo e approdata nel dicembre 2018 anche nel comune molisano. I volontari allestiranno un banchetto con materiale informativo e agevoleranno lo svolgimento degli screening.

La stessa associazione ha organizzato altri due appuntamenti nei giorni a seguire:

Sabato 9 marzo dalle ore 17 è il turno del convegno “La prevenzione e il supporto al paziente oncologico”, con interventi della dottoressa Giovina Vincelli, ecografista, e del dottor Francesco Basilico, psicologo e psicoterapeuta. L’incontro, moderato dalla dottoressa Marianna Quaranta, è aperto a tutti e si terrà presso i locali della sala polivalente di Piazza della Libertà.



Domenica 10 marzo alle 16, presso il teatro parrocchiale di San Matteo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Olio di mandorle… amare” ideato da Carla Di Pietro per la regia di Giancarlo Alberti, professionisti di Roseto degli Abruzzi, patrocinato in questa occasione dal Comune di Montenero. L’ingresso è a offerta libera e i proventi saranno interamente devoluti all’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità di Montenero

Per maggiori informazioni sulle iniziative è possibile scrivere a loryacolorimontenero@gmail.com o telefonare al 380-7108443. Tutti sono invitati a partecipare agli eventi e diffondere il programma, poiché una collettività è in salute quando lo sono i suoi singoli.