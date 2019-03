TERMOLI. Continuano gli interventi di rimozione dei rifiuti da parte della Rieco Sud scarl. Nella sola giornata di ieri, una squadra di operatori ha ripulito numerose aree sul territorio cittadino, tra cui la stazione centrale, l’ingresso di Colle della Torre, la zona dello zuccherificio e l’ingresso di Termoli nord, in via Corsica.

“In questo periodo di passaggio al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta - spiega l’Azienda – stiamo intervenendo sull’abbandono illecito dei rifiuti, un fenomeno che purtroppo rappresenta una piaga per la città di Termoli, anche con il supporto del Nucleo Ecologico della Polizia Municipale, che sta elevando le prime sanzioni. Il passaggio al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti non deve in alcun modo giustificare comportamenti scorretti che vanno a danno di tutta la comunità, come è appunto la pratica dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti”.