Reddito di cittadinanza, debutto con calma allo sportello

TERMOLI. C’era grande attesa per il debutto del reddito di cittadinanza: beninteso, per l’accesso allo sportello attraverso cui fare domande.

Già dalla scorsa settimana a Termoli erano stati allestiti dei totem informativi che calendarizzavano i turni per lettera, come avveniva un tempo anche per le pensioni.

Una raccomandazione che ieri era stata veicolata anche dai vertici nazionali delle Poste.

«Poste suggerisce dei 'turni per lettera', in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del reddito di cittadinanza. Il meccanismo - ha spiegato l'ad di Postepay Marco Siracusano - è uno strumento pensato per dare un beneficio al cittadino, che può scaglionare quando si reca all'ufficio postale senza "affollarsi il primo giorno". Si tratta di una suddivisione in una decina di giorni che però è appunto 'suggerita' per rendere più fluido un afflusso che nel primo giorno sarà sicuramente straordinario».

Da un primo giro non c’è stata affatto ressa, almeno all’ufficio postale di Termoli centro, con un afflusso minore rispetto alle aspettative, ma attendiamo la fine della giornata per avere un quadro più preciso e completo.