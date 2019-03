TERMOLI. Sempre nel vivo ricordo di Nadia Rucci, anima e fondatrice della rassegna, è stata presentata ieri mattina al Battello Ebbro la sesta edizione della manifestazione “Il Borgo delle donne”.

Un progetto che mette insieme la “Molteplicità del Femminile” e che dà vita ad una serie di eventi da cui ricominciare a riflettere.

Il Borgo delle Donne giunge quest'anno alla sua VI edizione e mantiene ben salda la struttura concettuale da cui è nato: da un lato, dare risalto alle sfumature di colore di cui è composto il genere femminile permettendo finalmente alle Donne di esprimersi come non sempre è stato possibile fare, dall'altro, usufruire della bellissima cornice regalataci dal Borgo Antico di Termoli per ridargli vita attraverso una serie di eventi che si svolgeranno interamente nel Castello Svevo.

«Il tema che abbiamo scelto di affrontare quest’anno potrà sembrare banale, scontato, ma deriva in realtà da una profonda riflessione riguardo l’immensa forza che una Madre ritrova in sé stessa per gli altri, passo dopo passo, giorno dopo giorno. D’altronde oggi si sente tanto parlare di resilienza, concetto spesso associato ad intere comunità ma che in realtà parte prima di tutto dalla singola persona, dal suo valore. Cos’è la resilienza? La capacità di saper trasformare ciò che di negativo ci mette dinanzi la vita in energia positiva e nuove risorse. E allora chi meglio di una Donna, di una Madre, trasfigura i concetti da cui deriva la capacità di resilienza? – spiegano le organizzatrici - lo scopo che ci prefissiamo di raggiungere, con questo genere di eventi, è come sempre quello di riuscire a coinvolgere persone aperte ad ogni genere di contributo culturale, pronte a condividere il proprio vissuto e le proprie conoscenze, convinti che solo attraverso iniziative che nascono nel cuore pulsante della nostra città e attraverso la profonda conoscenza delle peculiarità dei luoghi dove la nostra storia e la nostra cultura, marinara e non, sono nate si possa ripartire per la promozione turistica, culturale e sociale dei nostri territori».