Reddito di cittadinanza, la gente preferisce rivolgersi al Caf

TERMOLI. Da oggi, mercoledì 6 marzo, si può compilare il modulo per la richiesta di accredito del reddito di cittadinanza. Nel primo giorno utile per raccogliere le domande non si sono verificate le temute code negli uffici predisposti nonostante i timori della vigilia, specie negli uffici postali

Anche, molto probabilmente, per la difficoltà a capire se davvero si ha diritto al trattamento e nel calcolare i parametri richiesti, a cominciare dall’Isee, uno dei requisiti fondamentali per l’accesso all’assegno.

Meglio è andata nei centri di assistenza fiscale. Siamo andati a dare un'occhiata nelle sedi caf della Uil, Cgil e Cisl e francamente anche se si era quasi alla fine della mattinata solo alla Cgil in via Asia abbiamo registrato un certo movimento di persone in attesa.

Alla Uil ci hanno detto che in effetti molte persone, una sessantina circa, si sono messe in attesa, nonostante gli uffici aprissero alle 8, già dalla primissima mattina per essere i primi. In effetti, come ci hanno raccontato alla Uil, ci sono ancora dei dubbi per quanto riguarda la comprensione di alcune regole basilari per aver diritto e all'accettazione delle domande.

Addirittura gli stessi operatori hanno qualche difficoltà poiché solo da un paio di giorni hanno fornito le regole precise e scritte e memorizzarle con così poco tempo a disposizione per poterle poi spiegare, ha creato qualche disguido.

Questa mattina sono state circa una sessantina le domande presentate alla Uil, lo stesso numero o qualcosa in più alla Cgil. Per poter percepire ad aprile, ricordiamo che c'è tempo per fare le domande fino al 31 marzo.