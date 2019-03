A Guglionesi una panchina rossa contro la violenza sulle donne

GUGLIONESI. La panchina rossa arriva anche a Guglionesi. In occasione della giornata mondiale della donna, prevista per venerdì 8 marzo, anche a Guglionesi verrà inaugurata la panchina contro la violenza sulle donne.

Alle ore 10, presso la Villa comunale di Castellara.

Ecco le parole di Giuliana Senese, consigliera di minoranza del comune guglionesano.



“Un messaggio trasversale per tutte le donne e per tutti gli uomini.

Nella lettera di dimissione come Presidente del Consiglio comunale, ho chiesto di devolvere parte dei proventi accumulati per una panchina rossa, a ricordo delle donne morte per mano di chi diceva di amarle.

A Guglionesi domani 8 Marzo, alle ore 10 inaugureremo una panchina rossa, all'ingresso di Castellara per ricordare a tutti noi le donne vittime di femminicidio.

Ognuno, se vuole, domani può mettere la foto sul proprio profilo con la seduta a Castellara, tutte noi per un futuro, dove le donne non sono viste più come proprietà prive di volontà propria (fenomeno in aumento).

Vi do appuntamento a domattina per un evento libero dove ognuno potrà dire la propria. Ci vediamo domani”.