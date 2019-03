Gli alunni del “Majorana” parteciperanno alla gara di “Nao Challenge”

TERMOLI. ll 9 Marzo gli studenti dell'indirizzo di Informatica dell’I.I.S.S “E. Majorana” di Termoli si recheranno a Pozzuoli per partecipare alle olimpiadi nazionali “Nao Challenge: vere e proprie olimpiadi di robotica che hanno come protagonista Nao, il robot umanoide di Aldebaran.

Gli studenti del terzo, quarto e quinto anno hanno preparato un progetto su alcune applicazioni da presentare alle olimpiadi. I ragazzi utilizzando il lavoro di squadra e le proprie competenze acquisite durante un corso di robotica tenutosi a scuola dovranno sottoporre il robot a prove stabilite da una commissione giudicatrice.



Grazie alla robotica i ragazzi si avvicinano a tutte le nuove tecnologie per acquisire delle competenze spendibili in ambiti lavorativi sempre più automatizzati e in centri di ricerca in cui si sta disegnando il futuro dell'intelligenza artificiale.