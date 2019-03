Alternanza scuola-lavoro, esperienza positiva per gli studenti del "Majorana"

TERMOLI. Continua l'esperienza positiva dell'Alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell'I.I.S.S. " E. Majorana".

L'obiettivo è sempre quello di facilitare l'integrazione delle conoscenze con l'esperienza del lavoro attraverso l'integrazione fra i percorsi di studio e le esigenze delle attività produttive locali.

L'impresa diventa così luogo di apprendimento e di orientamento alla professione e gli studenti vivono un'importante esperienza di crescita acquisendo competenze richieste dal sistema produttivo.

Le aziende ospitanti hanno creduto e credono nella condivisione di una responsabilità educativa che non spetta solo alla scuola ma che coinvolge imprenditori e lavoratori del nostro territorio.

Sono diverse le realtà imprenditoriali che hanno aperto le loro porte agli studenti dei diversi indirizzi del "Majorana":

- per l'istituto Tecnico settore Tecnologico:

ECOCONTROLGSM srl Termoli

P.M.M. s.r.l. Termoli

M.G.M. Tavenna

PUR ACQUA s r.l. Termoli

PASTOSYSTEM s.r.l. Ururi

DELTA IMPIANTI INDUSTRIALI s.r.l. Termoli

SALLUSTIO INFISSI s.r.l. Termoli

METANO IMPIANTI MOLISE s.r.l. San Giacomo degli Schiavoni

CO.MA.I s.r.l. Petacciato

AUTOBLOK S.p.a.

FABBRICA ITALIANA SINTETICI (FIS) Termoli

- per l'istituto Tecnico settore Tecnologico e per il Liceo Scientifico opz "Scienze Applicate ":

UNICREDIT S.p.a. Termoli

- per il Liceo Artistico "B. Jacovitti ":

FABLAB TERMOLI A.P.S. Termoli

Da anni l'istituto è stato sempre molto attento alle attività di Alternanza scuola lavoro quindi ad un'alleanza profonda e duratura con aziende del territorio.

Una sintonia che dà agli studenti più competenze e, dunque, più opportunità di lavoro.