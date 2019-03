Pronti i mandati per le 117 famiglie sui rimborsi dei libri scolastici

TERMOLI. Come avevamo saputo dall'amministrazione comunale, per voce dell'assessore alle Finanze Enzo Ferrazzano, sono stati liquidati oggi i mandati per i rimborsi dei libri di testo alle famiglie richiedenti.

A darne conferma, seppur con vena polemica, è stato il portavoce del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele, «Hanno fatto i mandati per i libri di testo.

Finalmente 117 famiglie termolesi vedono onorato un loro diritto. 2 mesi per procedere al pagamento di libri di testo, sono tanti, ma questa assurda amministrazione ci ha abituati a tutto, toglie a chi necessita, per dare a chi non ne ha bisogno. Prepariamoci a una lunga battaglia perché faranno di tutto per restare attaccati alle loro poltrone ai loro benefici e ai loro amici. Termoli può riscattarsi, può decide di essere felice e viva».