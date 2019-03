​I languori del ‘Liberty’ molisano

LARINO. Nel 1920 lo stile "Liberty", nato negli ultimi decenni dell’Ottocento col tentativo di liberare dalle pigrizie formali dell’età borghese, poteva considerarsi defunto. Ritenuto quasi una malattia della linea per le sue "contorsioni", venne ripudiato e deriso. Chi si era costruita una casa, od una villa utilizzandone i cànoni, si ritrovò ad essere incolpato di cattivo gusto e d’insipienza nonché additato quale fautore di un genere d’arte viscerale, dedotta da moduli orientali filtrati attraverso reminiscenze barocche od associati agli impulsi romantici e naturalistici della “belle époque”. Caduto insieme ai fragili padiglioni delle grandi Esposizioni del 1904 e del 1908, il "Liberty" diede gli ultimi sussulti sui palcoscenici e nei teatri di posa della nascente industria cinematografica; ma nessuno rimpianse la sua morte. Altri stili, pieni di forza e di romanità, premevano per imporre il rifiuto di ogni mollezza “floreale”.



Ma gli furono sufficienti quarant’anni per depositarsi come salma e per rinascere quale simbolo (e ricordo) di un più libero e svagato modo di vivere. Ed ecco che, negli Anni Settanta, diventò oggetto di una frettolosa archeologia che tentò di recuperare le realizzazioni alla storia ed all'esperienza dell’arte. Alcuni suoi validi esempi sono presenti pure in Molise; per esempio a Larino (Casa Colesanti e Villa Petteruti) dovrebbero essere illuminati più che altrove dalla Cultura e raccomandati alla religiosa conservazione dei proprietari, dei cittadini in genere e della “politica” con la medesima venerazione di un antiquario che tesaurizzi "abat-jour" e portaceneri, soprammobili e cornici.

Persino le città, che si espandono e crescono, rispettano qua e là una facciata, un portale, una cancellata segnata dai caratteri di quello stile. Basta girare per Bologna per rendersene conto. Ma, pure nel centro frentano, quella che per taluni è una linea “decrèpita” non dovrebbe rimanere priva di superstiti suggestioni. Insomma, non si pretende di “contagiare” un profilo architettonico, di ispirare una situazione decorativa, di insinuare un suo sperduto elemento nel rigido schema cementizio delle nuove costruzioni; ma almeno si vorrebbe non vedere ripudiate certe forme residuali sopravvissute nelle ville gentilizie ed in talune abitazioni padronali. Purtroppo l’incuria e l’indifferenza, che già l’avevano preservato da certe riesumazioni, lo hanno posto a giacere tra il verde, un po’ come accade per la salma di una vecchia attrice.

Soltanto l’occhio di un appassionato catalogatore delle sue vestigia lo può scoprire tra i vilucchi cresciutigli all’intorno o allo svolto di un viale o a monte dell’ascesa di una scalinata, quasi si trattasse di un troneggiante fantasma, di un guizzo opaco, di una calcinata ossatura. Occorrerebbe che una paziente ricerca, portata avanti con l’aiuto di un obiettivo fotografico, procurasse di erigere l’inventario di ciò che ne resta in Molise (come a Termoli Casa Ragni). Solo così potrebbe comprendersi quale silenzioso cataclisma l’abbia travolto ed allontanato da noi (rudere, rovina, elegante maceria) proprio quando invece occorrerebbe restaurare taluni esempi, restituendoli ad un uso corrente in grado di farne rivivere linee e bellezza. Non era stupenda Villa Petteruti a Larino? Ma quand'era sede di una Scuola superiore o quando continuava a perpetuarsi nel tempo?

Oggi pare che il "Liberty" molisano, oramai allineato nel famedio degli stili insieme a tanti altri illustri compagni, abbia ricevuto il suo estremo omaggio. Addio stile floreale, addio linee, volute, macchinazioni architettoniche che rimandano ad un’epoca piena di slanci e di cadute, rigurgito di sentimenti, sogno di libertà.

Claudio de Luca