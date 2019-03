Il degrado del verde pubblico in viale Trieste Copyright: termolionline

TERMOLI. La manutenzione del verde pubblico sembra che sia una questione che non interessi molto all'amministrazione comunale di Termoli.A poche centinaia di metri dal centro, basti attraversare il sottopassaggio ferroviario che ci troviamo di fronte al degrado e l'abbandono di zone verdi.

Siamo in viale Trieste, lo spazio verde una volta cortile dell' Istituto Tecnico Nautico ormai abbandonato.Quel cortile dove una volta i ragazzi sostavano prima del suono della campanella che sanciva l'inizio delle lezioni ora ospita immondizia, escrementi di animali, vestiti abbandonati, rami spezzati, foglie non raccolte e i gradini dell'edificio scolastico che la sera diventano un dormitorio per clochard.

Se continuiamo la nostra passeggiata lungo viale Trieste troviamo le aiuole che costeggiano i marciapiedi che versano nelle stesse condizioni.

La polizia municipale negli ultimi mesi sta effettuando i controlli e conseguenti multe ai padroni dei nostri amici a quattro zampe sorpresi senza il kit per la raccolta ,ma facendo un giro nel quartiere non riusciamo a trovare i cestini per la raccolta delle deiezioni canine: una volta raccolta cosa si fa con il sacchetto? «La portiamo a casa o la buttiamo nei bidoni condominiali», così ci ha risposto un signore.

Ci auspichiamo che il Comune di Termoli ricorra ai ripari e presti una maggiore attenzione alla manutenzione del verde pubblico cittadino.