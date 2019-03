Sbrocca: «Suor Elvira, un orgoglio per la nostra città» Copyright: Termolionline

TERMOLI. Una lezione d’amore e pace quella che suor Elvira Tutolo ha dato ai tanti presenti nella Sala consiliare del Comune di Termoli questa mattina 8 marzo.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Sbrocca ha voluto rendere omaggio a Suor Elvira all’indomani del conferimento, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Il sindaco Angelo Sbrocca ha accolto suor Elvira e il vescovo Mons. Gianfranco De Luca ricordando il Premio Gente di Mare con il quale questa amministrazione aveva già voluto sottolineare l’ammirazione nei confronti della concittadina che opera nelle missioni africane.

“Siamo onorati di avere qui con noi oggi Suor Elvira Tutolo - ha detto il primo cittadino -. Il suo operare silenzioso e potente è un esempio per tutti noi come persone e come rappresentanti delle istituzioni.

In un momento in cui sembra avere più importanza e attenzione chi più urla, chi più offende, chi più insulta i deboli della società, suor Elvira con la sua operosità quotidiana in favore dei più deboli ci insegna il rispetto, la tenacia, la potenza della forza di volontà.

L'Onorificenza del Presidente della Repubblica è più che dovuta per una persona che ha “sacrificato” la sua vita per donarla a chi soffre e a chi non ha nulla o quasi.

Suor Elvira è un orgoglio per la nostra città ed è giusto che chi tiene le sorti di questa Nazione, se ne sia accorto”.

Poi rivelando doti canore notevoli, suor Elvira ha intonato una canzone preghiera rivolta ai ragazzini della sua terra africana che fin dall'età di 8 anni sono costretti ad armarsi, ad uccidere da veri soldati e vivere situazioni non certo ideali per bambini di quell’età.

Infine, con un singhila minghi, ringraziamento africano, ha salutato tutti una volta conclusa la cerimonia in Comune.