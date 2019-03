Frana a Rio Vivo, partiti i lavori sul costone

TERMOLI. Cominciati i lavori di messa in sicurezza del costone di Rio Vivo, che ormai da alcuni anni sta franando e con l’ultimo smottamento aveva costretto ancora i residenti a finire in una pensione a spese del Comune.

Dopo i sopralluoghi effettuati a gennaio e febbraio, dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, col dirigente Gianfranco Bove, e i tecnici della Regione Molise, iniziata oggi l’opera di rimozione della terra franata. Le gru hanno raggiunto la zona a rischio, dove verrà realizzata sulla sommità del movimento franoso un canale in terra che eviti il ruscellamento dell’acqua verso la parte franata, che comunque si è quasi esaurita, e infine coprire la parte ceduta con un telo.

Un altro passaggio dirimente sarà effettuare un rilievo paragonato a quello realizzato due anni fa, per studiare lo spostamento della frana.

Intervenuta una ditta specializzata in opere di ingegneria naturalistica, opera che consentirà di risolvere il problema in via definitiva.