GUGLIONESI. La panchina rossa. La panchina rossa è un simbolo che deve far riflettere. Una riflessione che deve nascere dalle famiglie, dalle scuole, dalle istituzioni affinché non si senta più parlare di violenza.

Anche Guglionesi ha voluto fortemente che una panchina rossa fosse posizionata al centro della villa comunale di Castellara. Una proposta fatta anche dalla dottoressa Giuliana Senese, del Movimento 5 stelle e consigliera di minoranza del comune.

Presenti alla cerimonia di ieri mattina il sindaco Mario Bellotti, la dottoressa Giuliana Senese e l'onorevole Rosalba Testamento, arrivata da Roma per l'occasione.

Una panchina rossa, come il colore del sangue, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più. Una donna vittima di violenza. Da quella psicologica a quella fisica.

Un bollettino di guerra che, giornalmente sentiamo. Solo 24 ore fa ci sono stati altri casi di violenza, come lo stupro di gruppo a Napoli, l'accusa di stupro di una figlia omosessuale nei confronti di un padre orco, e un omicidio.

«Un segno che possa educare a una retromarcia su tutto quello che è sensibilità- ha dichiarato Giuliana Senese, consigliera di opposizione del comune di Guglionesi- esistono uomini che sono sensibili a questa tematica. Ma, purtroppo, già da piccoli i bambini manifestano delle violenze, non fisiche ma psicologiche verso le bambine. Quindi, bisogna educare all'accoglienza verso l’altro sesso».

«Oltre a festeggiare le donne bisogna ricordarsi di tutte le violenze che esse subiscono- ha detto Mario Bellotti, sindaco di Guglionesi- non possiamo non ricordare questi femminicidi. E per questo partecipiamo a questa iniziativa che vede un sacco di comuni coinvolti. Ai ragazzi del domani: trattate le donne con rispetto. Non ci devono essere discriminazioni. Amatele e proteggetele».

Certezza della pena, niente sconti per chi uccide, umilia, stupra e Usa ogni forma di violenza. Questo è quello che l'onorevole Rosalba Testamento vuole. E non importa la politica in questi casi, ma il buon senso. Il principe azzurro può esistere ma nel momento in cui getta la maschera e diventa possessivo, geloso e prepotente bisogna denunciare.

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini, geografia, cultura o ricchezza. Finché continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’eguaglianza, lo sviluppo e la pace” Kofi Annan-1999.

Per tutte le violenze consumate su di Lei,

Per tutte le umiliazioni che ha subito,

Per il suo corpo che avete sfruttato,

Per la sua intelligenza che avete calpestato,

Per l'ignoranza in cui l'avete lasciata,

Per la libertà che le avete negato,

Per la bocca che le avete tappato,

Per le ali che le avete tagliato,

Per tutto questo:

In piedi signori davanti a una Donna!

William Shakespeare