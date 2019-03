Il Carnevale raddoppia a Larino

LARINO. Dopo il successo travolgente del primo weekend, seppure in tempo di Quaresima, tutta la comunità frentana attende il bis. «Vi ricordiamo che quest'anno il Carnevale di Larino raddoppia! Vi aspettiamo anche sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 a Larino, per festeggiare insieme a noi il carnevale! Durante la sfilata dei carri allegorici in cartapesta, accompagnati dai loro numerosi corpi di ballo, saranno presenti diversi personaggi famosi, animazioni ed intrattenimenti per i bambini: in particolare l'aria gonfiabili allestita in Piazza del Popolo. Potrete degustare e mangiare anche nell'area street food allestita in via Marra.

Alla scoperta del patrimonio storico

Vi ricordiamo che sarà possibile effettuare visite guidate presso il Museo Civico (a cura dei volontari dei progetti del Servizio Civile Nazionale del Comune di Larino), Museo Diocesano, Cattedrale (a cura di Giuseppe Mammarella), Anfiteatro e Parco Archeologico Villa Zappone. Per i bambini sarà possibile prendere parte a laboratori didattici (a cura di Me.mo Cantieri Culturali).

Alla scoperta del paesaggio

Per gli amanti della natura e degli animali, il Centro Ippico Garbusek è disponibile per passeggiate a cavallo presso Larino e circondario.

Parcheggi e traffico

Tutti i parcheggi, escluso quello del Centro Storico, prevedono un ticket di 2 euro valido per un'intera giornata. Il Servizio Navetta gratuito è garantito nelle aree di parcheggio. Per chi arriva da Campobasso, Roma, Napoli (Bifernina): area parcheggio Ente Fiera in contrada Monte Arcano nei pressi del Super Carcere. Per chi arriva dall’A14, Termoli: area parcheggio contrada Cappuccini nei pressi dell’Istituto Tecnico San Pardo; area parcheggio Campo Sportivo nei pressi di viale Giulio Cesare. Per chi arriva da Casacalenda: area parcheggio Centro Storico e Scuola Novelli; area parcheggio Anfiteatro (via Dante). Per chi arriva da Santa Croce di Magliano, Ururi e paesi limitrofi: area parcheggio cimitero e ospedale. Bus: per chi arriva da A14, Termoli: area parcheggio Terminal Bus; per chi arriva da Campobasso, Roma, Napoli: area parcheggio Ente Fiera. Camper: area sosta Pineta Comunale in contrada Cappuccini.

Informazioni e contatti

Per ogni tipo di informazione inerenti all'evento vi consigliamo di consultare il sito internet www.carnevalelarino.it nella quale troverete tutti i dettagli sulla manifestazioni, orari e contatti visite guidate, mappa parcheggi e traffico e vari contatti utili.

Allora tutti in piazza alle 17, con animazione e mezz’ora dopo la sfilata dei sei carri allegorici. Inoltre, in occasione del Carnevale di Larino, oggi e domani, vi aspettano i volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di Larino per accompagnarvi alla scoperta del Museo Civico, di carattere archeologico! Il museo è situato al terzo piano del Palazzo Ducale di Larino, in piazza Duomo (Centro Storico) e custodisce epigrafi, mosaici e vari reperti archeologici ritrovati nella Larino romana. Per informazioni e dettagli potete inviare un messaggio Facebook o telefonare direttamente al numero presente all'interno della locandina. «Vi aspettiamo! Vi aspettiamo domani e domenica 10 marzo 2019 per il gran finale del Carnevale di Larino! Una manifestazione all'insegna dell'allegria e del divertimento che vede protagonisti i carri allegorici in cartapesta ed i loro corpi di ballo in maschera! Visite guidate anfiteatro, parco archeologico e laboratorio didattico.

Vi ricordiamo che in occasione del Carnevale di Larino, sabato 9 e domenica 10 marzo 2019, l'associazione #memocantiericulturali effettuerà visite guidate su prenotazione presso l'#anfiteatrodilarino e l'annesso parco archeologico di Villa Zappone. Inoltre, dalle 10 sarà possibile partecipare al laboratorio didattico "Gladiatori nell'arena", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni! Per informazioni sui costi e per prenotazioni contattare memolarino@gmail.com o 324/9517836», l’invito-vademecum degli organizzatori.