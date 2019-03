SAN SALVO. Una gran folla era presente in piazza San Vitale, per l'ultimo saluto ad Egidio Benedetto questo pomeriggio a San Salvo.

La famiglia, gli amici, semplici conoscenti, hanno voluto stringersi intorno ad Egidio morto sul lavoro a 63 anni.

L'ennesima morte bianca, ad un'età prossima alla pensione.

Di conforto le parole del parroco don Raimondo Artese, "Siamo solo strumenti nelle mano di Dio. Tante volte ci preoccupiamo del domani, ma dobbiamo ricordare che siamo aperti ad un futuro molto più grande di quello che possiamo immaginare, un futuro fatto per l'eternità. Moriamo solo per poter risorgere".

Dolcissime le parole con le quali la nipote ha voluto salutare lo zio, "Zio aveva il dono dell'allegria, non solo la donava ma era capace di tirartela fuori. Fino all'ultimo giorno ha fatto tutto per la sua famiglia. Era su quella piattaforma per non fargli mancare nulla. Era allegro e generoso di cuore e cosi lo dobbiamo ricordare".

Un lungo applauso della città presente ha accompagnato l'uscita dalla chiesa.