LARINO. Ancora atmosfera di festa a Larino per la terza sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Larino e la gente ha risposto alla grande, ancora una volta.

Dalle 17 giganti in cartapesta, accompagnati dai loro numerosi corpi di ballo, hanno proposto diversi personaggi famosi, animazioni ed intrattenimenti per i bambini: in particolare l'aria gonfiabili allestita in Piazza del Popolo. Il copione verrà replicato domani, con estrema soddisfazione degli organizzatori, col meteo che ha sostanzialmente tenuto. Potrete degustare e mangiare anche nell'area street food allestita in via Marra.

Tutti i parcheggi, escluso quello del Centro Storico, prevedono un ticket di 2 euro valido per un'intera giornata. Il servizio navetta gratuito è garantito nelle aree di parcheggio. Per ogni tipo di informazione inerenti all'evento vi consigliamo di consultare il sito internet www.carnevalelarino.it nella quale troverete tutti i dettagli sulla manifestazioni, orari e contatti visite guidate, mappa parcheggi e traffico e vari contatti utili.