Termoli: cosa fare contro il degrado? Una gita in Svizzera

TERMOLI. Il degrado raggiunto in Termoli lo si vede direttamente in loco (de visu) ed anche attraverso alcune migliaia di foto-denuncia, presentate con costanza dal presente giornale Termolionline. E le responsabilità? Vanno suddivise: in parte ai cittadini, in parte alle autorità competenti. Chi scrive vuole qui proporre un avvio alla soluzione: una gita che rappresenta una provocazione ed il primo passo di un possibile e per nulla utopistico (basta volerlo) processo imitativo.

Un bus organizzato dal Comune parte da Termoli. I gitanti sono metà dipendenti comunali e metà cittadini. Meta: la Svizzera. Obiettivo: vedere da vicino il decoro diffuso nel paese elvetico confinante con l’Italia.

Per decoro diffuso intendiamo l'ordine, la pulizia, le cose al posto giusto. Ed arrivati in Svizzera lo si riscontra subito. Non solo in città come Zurigo, in cittadine come Lugano, ma anche in piccoli paesi. Ma anche sulle strade di collegamento, sulle autostrade, nelle piccole stazioni ferroviarie. E non solo su ciò che è pubblico. Anche sul privato. Basta dare un'occhiata alle case. Quelle diroccate, neanche l'ombra. E tutte sono ben dipinte, gli infissi pare siano stati montati ieri , i recinti perfetti, l'erba sempre ben tagliata. Non gli si dà il tempo di poter crescere.

Ritorniamo a Termoli. Certamente ci sono cose eleganti e positive. Ma purtroppo ne vediamo molte non guardabili che offendono l'occhio e la mente: immondizia su strada compresa quella che trasborda dai cassonetti, pezzi di carta o di giornale o altro per terra, marciapiedi sempre un po' scassati per lavori non finiti o finiti male, buche di lunga vita che, però a volte, potrebbero accorciare la vita delle persone.

Se ci portiamo sul privato, la situazione peggiora spesso e malvolentieri. Vediamo molti piccoli cantieri aperti. Bene si lavora. Manco per niente , molti sono fermi a tempo indeterminato, altri aperti, con i lavori mai cominciati . Facciate scrostate, balconi che perdono pezzi, tubi esterni inguardabili, infissi nemici ad oltranza della vernice, tende protettive dai raggi solari ormai senza colore e quelle non ancora stinte sono di colore diverso secondo il gusto del singolo condomino o la disponibilità da magazzino del negoziante sotto casa, balconi occupati (se pur parzialmente) con armadi e armadietti di supporto al mobilio della casa.

Ma come è possibile che vai nella confinante Svizzera e questi obbrobri non ci sono e trovi che le cose sono normalmente pulite ed in ordine? Una possibile spiegazione: il geniaccio italiano e così anche quello termolese non si applica per queste piccole cose. Che non sono assolutamente all'altezza della nostra materia grigia, sono cose da Svizzeri. Ma poi,sempre dopo una visita a Lugano o in qualche paesino da tremila abitanti, diciamo ma quanto sono bravi questi Svizzeri, ma come sono organizzati. Chissà come fanno ad essere così precisi. E così di seguito.

Insomma a noi Termolesi ,in quanto Italiani, le cose facili non ci stuzzicano. Caso mai ci piacciono i problemi difficili . Salvo poi dire beh questa situazione è complessa: chi deve decidere, di chi è la responsabilità ? Insomma anche per i problemi articolati non facciamo un bel niente.

Super sintesi. Imitare gli Svizzeri è troppo facile e troppo faticoso. Trovare la soluzione dei problemi facili o difficili è un argomento che non ci gratifica. Siamo più portati verso l'ozio creativo, quello di un sociologo televisivo molisano (Domenico De Masi nato ad Ururi) nel senso che è sempre in televisione. Si potrebbe dire che per molti è particolarmente consone il far finta di fare. Che meraviglia. Più la ripeto questa frase il far finta di fare e più mi convinco che il geniaccio di molti termolesi proprio come quello di tanti italiani c'è. Ed è in buona salute.