«Il telefono allunga la vita, meno che a Colletorto»

COLLETORTO. «C'era una volta una pubblicità della Telecom che diceva "il telefono allunga la vita" noi non sappiamo se ciò sia vero ma certamente può salvare una vita - sottolineano dalla lista "Un futuro per Colletorto" - purtroppo a Colletorto da vari mesi la linea telefonica o non funziona o funziona male causando non pochi disagi per i cittadini di Colletorto che oltre a subire i disagi della viabilità fatiscente da terzo mondo, della mancanza di servizi appropriati, e di strutture sportive e scolastiche, si trovano a dover fronteggiare la mancanza di collegamenti telefonici, disagio che aumenta quando si parla di anziani che hanno bisogno del telefono per poter chiedere aiuto ai vari numeri di emergenza come per esempio il 118 o il 112 che in questo caso il telefono può servire veramente a salvare la vita.

«Noi della lista "Un futuro per Colletorto" stiamo valutando la possibilità di agire nei confronti della Telecom per interruzione di servizio pubblico. Ci auguriamo che i responsabili della Telecom intervengano al più presto per risolvere il guasto se di guasto si tratta anche perché i cittadini di Colletorto pagano le bollette come i cittadini di altri paesi. Il telefono allunga la vita diceva la pubblicità, ma per farlo bisogna che il telefono funzioni».