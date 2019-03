LARINO. Un tripudio generale a Larino, una piazza del Popolo gremita come non mai quella che questa sera ha assistito alla premiazione della prima edizione storica del Carnevale di Larino, 44esima nel complesso. Sei carri allegorici, uno di seconda categoria (ma non se ne è accorto nessuno della differenza) e cinque di prima a sfidarsi in 4 giorni di sfilate, negli ultimi due fine settimana.

In tempo di Quaresima, l’organizzazione ha azzeccato nel raddoppiare la festa e ieri è stato un intero giorno dedicato ai balli e al divertimento. Spesi benissimo i fondi vinti al Mibact, perché Larino è diventata capitale del Carnevale del Molise e non solo.

La premiazione è finita alle 21.15, non senza qualche polemica, col carro quinto classificato della prima categoria che non si è presentato sul palco.

Per una buona parte l'abbiamo condivisa in diretta dai Carnevali d'Italia, che ringraziamo per il servizio offerto a tutto il Molise.





Prima erano state premiate le coreografie e non c’è che dire, i Gatti Randagi e Modell’Arte, che hanno trionfato in entrambe le categorie, come balletto e animazione migliore e per il carro, con 166 voti, quello del Bagaglio Umano.

Al secondo posto le Galline della Gioventù frentana, al terzo l’Incantatopi dell’associazione Carnaval, con 126. Due punti sopra il 4^ classificato, l’Officina dell’Arte con “Io non ho paura” e infine i Larinelli, col Ritorno al passato. Ricordiamo il premio di seconda categoria all’unico carro, i Selvaggi, con La Solita favola italiana.

Regia convincente da parte dei Carnevali d’Italia, che ha proposto tutto in diretta Facebook, amplificando a livello nazionale la manifestazione e il suo esito. Puchetti a caldo, come sindaco di Larino, ha ribadito il successo straordinario della rassegna e ora si punta al 2020.