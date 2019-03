TERMOLI. "Maria, Arca dell’Alleanza – senza la donna non c’è pace”, riuscito l'evento al Sacro Cuore. Un momento di incontro, ascolto, riflessione e grande consapevolezza. Ma anche un invito a non essere “spettatori” ma cercare, nel proprio piccolo, di contribuire al miglioramento di una società spesso povera di relazioni in cui le donne possono offrire un apporto significativo in termini di valori, impegno e capacità. In tanti hanno affollato la chiesa del Sacro Cuore di Termoli per partecipare all'evento organizzato dal Gruppo Promozione Donna in occasione della festa dell'otto marzo.

"Maria, Arca dell’Alleanza – senza la donna non c’è pace” è stato il titolo dell’iniziativa che ha previsto due appuntamenti: giovedì 7 marzo, nella chiesa di San Pietro e Paolo Apostoli (sede provvisoria di via Volturno) sono state condivise riflessioni e preghiere sul tema di quest’anno accompagnati da “Maria, donna dei nostri giorni” di don Tonino Bello. La giornata dell'otto marzo è stata animata dall'incontro-dibattito con Rosa Siciliano, direttrice della rivista Mosaico di pace di Pax Cristi fondata vescovo di Molfetta.

Ha partecipato, offrendo una profonda ed emozionante testimonianza della lunga esperienza in Africa, suor Elvira Tutolo di recente insignita, dal presidente Mattarella, del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana proprio per il suo impegno internazionale a favore dei bambini e ragazzi di strada. Rosa Siciliano si è soffermata su tante ingiustizie e paradossi che attraversano la società ribadendo il ruolo delle donne per la difesa della loro dignità, dell'ambiente, della cultura e della famiglia stessa. Il dibattito è stato preceduto dalla consegna delle pergamene, da parte di padre Enzo Ronzitti, ai ragazzi delle scuole di Termoli che hanno partecipato con sensibilità a un concorso di preghiere confermando la bellezza di questo atto d'amore e di affidamento a Dio e alla Vergine Maria. Il dibattito è stato guidato dal giornalista Fabrizio Occhionero.

L'evento si è concluso con la Santa Messa presieduta dal parroco del Sacro Cuore, don Silvio Piccoli, e animata dal Gruppo Promozione Donna coordinato da Angela Rizzacasa. L'impegno continua.