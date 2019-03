Impianti sportivi, l'Airino sbotta: ci siamo rotti i canestri

TERMOLI. L'affondo della Airino basket che con un comunicato stampa protesta contro l'amministrazione comunale usando parole più che chiare e rivendica spazi e tempi adeguati per lo svolgimento delle attività.

L'ennesima polemica sulla carenza di strutture e sulla malagestione del poco che c'è. Il basket termolese sta perdendo giovani e giovanissimi.

«Ci siamo rotti... I canestri



Sono trascorsi mesi dall’ultima comunicazione ricevuta dall'Amministrazione Comunale in merito al protrarsi dei lavori di manutenzione presso la palestra di piazza del papa G. Paolo II, conosciuta da tutti con il nome PalAirino. L’impianto è chiuso da diverse settimane, non ci sono più gli operai che vi lavorano all’interno, la pavimentazione è stata rifatta, tracciate le linee del campo di pallavolo e quelle del campo di calcio a cinque, mentre quelle del campo di basket no. Il tutto avviene nel totale silenzio da parte dell'Assessore allo Sport nonché Sindaco del Comune di Termoli e del Consigliere Comunale Antonio Giuditta, che nella riunione-incontro svoltasi in sala consigliare il giorno 07/02/2019 davanti ai genitori degli atleti della società Airino Basket e dei dirigenti, si erano assunti l’impegno a trovare nell’immediato un’altra struttura affinché le attività della A.S.D. Airino Basket (settore giovanile e gare dei campionati) potessero riprendere il normale svolgimento in altra struttura adeguata. Le soluzioni proposte dal sig. Sindaco Angelo Sbrocca a fronte del nuovo uso del PalAirino escludendo di fatto il basket erano riferite a:

apertura della palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana”, grazie ad una intesa con la Provincia;

dare mandato all’ufficio dello sport, per questo periodo, di scrivere alle società che utilizzano il Palsabetta di rinunciare ad alcune ore, per permettere lo svolgimento degli allenamenti giovanili, e nel caso non fossero d’accordo, avrebbero provveduto con un atto d’imperio;

tramite l’ufficio dello sport reperire per i bambini del settore minibasket degli spazi presso le palestre Scolastiche.

Ad oggi possiamo affermare con certezza che gli impegni verbali presi sono stati disattesi in toto, a fronte di una attività di 40 ore settimanali per gli allenamenti dei gruppi di Minibasket, Ud13/M e Ud13F, Ud14, Ud16, Ud18M e Ud18F che si svolgevano al PalAirino ci sono state date 10 ore presso la palestra scolastica di Difesa Grande, con un tabellone sfondato e nessuna protezione alle strutture di sostegno dei canestri, per cui inutilizzabile per un normale allenamento a tutto campo e costretti ad andare al campo all’aperto del parco quando le condizioni climatiche lo permettono, con il risultato che molti ragazzi hanno smesso di praticare.

L’Airino Basket e la città di Termoli non meritano tutto questo: il periodo per svolgere i lavori sbagliato, il cambio in corso d’opera della destinazione all’uso del PalAirino limitata a soli due sport, senza un confronto e soprattutto senza tenere conto dei praticanti delle varie società in attività. Usciamo enormemente penalizzati da questa vicenda ma non ci arrendiamo alla decisione imposta dal Sindaco in maniera dittatoriale.

Mercoledì 13 alle ore 9:30 è stato indetto un consiglio comunale monotematico; non ci resta che aspettare e ascoltare cosa viene fuori, augurandoci che la Città non ne esce penalizzata dal potere monotematico e a senso unico del padre padrone».